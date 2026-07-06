La intensa ola polar continúa afectando a gran parte de la Argentina y dejó otra jornada con temperaturas extremas en distintas provincias. De acuerdo con los datos difundidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al menos 21 ciudades registraron temperaturas inferiores a los 0°C entre las 7 y las 8 de la mañana.

La localidad más fría del país fue Maquinchao, en Río Negro, donde el termómetro descendió hasta los -8,3°C, con una humedad del 82%.

El segundo lugar fue para Malargüe, Mendoza, que registró -7,6°C y una sensación térmica de -10,5°C, mientras que el tercer puesto correspondió a Esquel, Chubut, con -7,1°C y una humedad del 95%.

El ranking de las diez ciudades más frías durante la primera hora de la mañana se completó con San Carlos de Bariloche (-6°C), Chapelco (-4,6°C), Puerto Madryn (-4,3°C), Trelew (-3,4°C), Rosario (-3,3°C), Coronel Suárez (-3,3°C) y Viedma (-3,2°C).

Las temperaturas más bajas entre las 7:00 y las 8:00. (Captura: smn.gob.ar)

Además del top diez, otras localidades también amanecieron con temperaturas bajo cero entre las 7 y las 8. Entre ellas se destacaron Junín (-2,7°C), Santa Rosa (-2,6°C), San Juan capital (-2,2°C), Venado Tuerto (-2°C), Córdoba capital (-2°C), El Calafate (-2°C), Bahía Blanca (-1,8°C), Sauce Viejo (-1,5°C), Villa Reynolds (-1,4°C), Mendoza capital (-1,2°C), General Pico (-0,9°C), Neuquén capital (-0,6°C), San Salvador de Jujuy (-0,5°C), San Rafael (-0,3°C) y la estación de la Universidad Nacional de Jujuy, que registró -0,1°C.

En las mediciones realizadas entre las 6 y las 7 de la mañana también se habían registrado valores negativos en distintas regiones del país. Entre ellas figuraban Viedma (-3°C), Santa Rosa (-2,4°C), El Calafate (-2,2°C), Villa Reynolds (-2°C), Venado Tuerto (-1,8°C), Neuquén capital y Río Grande (ambas con -1,2°C), Junín (-1,1°C), Bahía Blanca (-1°C), Mendoza capital (-0,6°C), San Salvador de Jujuy (-0,4°C) y Santiago del Estero capital (-0,3°C).

Las bajas temperaturas continúan marcando el pulso del invierno en gran parte del territorio nacional, con heladas generalizadas y registros que se mantienen por debajo de los valores habituales para esta época del año en numerosas provincias.