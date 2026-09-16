El invierno todavía se hace sentir en buena parte de la Argentina, pese a la cercanía de la primavera. Este miércoles 16 de septiembre, varias localidades registraron temperaturas bajo cero durante las primeras horas de la mañana, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Maquinchao, en Río Negro, fue la ciudad que registró la temperatura más baja, con -4,4°C. El segundo lugar del ranking correspondió a Tandil, Buenos Aires, con -2,1°C, mientras que Coronel Suárez quedó tercera con -1,8°C.

El listado continuó de la siguiente manera:

Maquinchao, Río Negro: -4,4°C.

Tandil, Buenos Aires: -2,1°C.

Coronel Suárez, Buenos Aires: -1,8°C.

Azul, Buenos Aires: -1,6°C.

San Carlos de Bariloche, Río Negro: -1,5°C.

Perito Moreno, Santa Cruz: -1,2°C.

La Quiaca, Jujuy: -0,6°C.

Bahía Blanca, Buenos Aires: -0,6°C.

Malargüe, Mendoza: -0,2°C.

Los registros corresponden a las primeras horas de la jornada y el ranking fue elaborado con las localidades que contaban con datos publicados por el SMN. El organismo aclara que puede haber ciudades que no aparezcan por no contar con registros actualizados en ese momento.

El frío también se sintió en otras zonas

Las bajas temperaturas se hicieron presentes en diferentes regiones del país, aunque con diferencias según la ubicación y las condiciones meteorológicas de cada localidad.

En San Juan, por ejemplo, el pronóstico para este miércoles anticipó una jornada con cielo claro, una mínima de 10°C y una máxima de 20°C, por lo que la provincia quedó lejos de los registros bajo cero que se observaron en otras partes del territorio nacional.

En tanto, Tierra del Fuego tendrá una jornada fría y con lluvia ligera, con una temperatura máxima prevista de 5°C y una mínima de 3°C.

Un ranking que puede cambiar durante la mañana

El listado de las ciudades más frías se actualiza con los registros obtenidos entre las 6 y las 12. Por eso, las posiciones pueden modificarse a medida que avanza la jornada y se incorporan nuevas mediciones.

El ranking incluye únicamente localidades con información disponible a través del Servicio Meteorológico Nacional.