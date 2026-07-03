La ola polar que atraviesa la Argentina volvió a sentirse con fuerza este viernes 3 de julio. De acuerdo con el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al menos 32 ciudades registraron temperaturas bajo cero durante las primeras horas de la mañana, consolidando una de las jornadas más frías del año.

El registro más extremo se dio en Maquinchao, provincia de Río Negro, donde a las 8 de la mañana el termómetro marcó -12,6 °C, acompañado por una humedad del 92%. Muy cerca se ubicó Esquel, en Chubut, con -8 °C y una sensación térmica de -14,6 °C, mientras que Coronel Suárez, en la provincia de Buenos Aires, completó el podio con -5,7 °C.

Las diez ciudades más frías del país

Según el ranking elaborado por el SMN, las temperaturas más bajas fueron:

Maquinchao (Río Negro): -12,6 °C. Esquel (Chubut): -8 °C. Coronel Suárez (Buenos Aires): -5,7 °C. Ciudad Jardín Lomas del Palomar (Buenos Aires): -4,6 °C. Azul (Buenos Aires): -4,6 °C. Moreno (Buenos Aires): -4 °C. Santa Rosa (La Pampa): -3,9 °C. Malargüe (Mendoza): -3,8 °C. Bahía Blanca (Buenos Aires): -3,8 °C. Rosario (Santa Fe): -3,6 °C.

Frío extremo en gran parte del país

Las temperaturas negativas también se registraron en numerosas localidades de distintas provincias. Entre ellas se destacaron Ezeiza (-3,4 °C), La Plata (-3,2 °C), Laboulaye (-3,1 °C), Sauce Viejo (-3,1 °C), Merlo (-2,5 °C), Trelew (-2,4 °C), Gualeguaychú (-2,2 °C), Río Gallegos (-2,1 °C), Villa Gesell (-2 °C), Morón (-1,9 °C), General Pico (-1,8 °C), Viedma (-1,6 °C), Junín (-1,6 °C), Monte Caseros (-1,6 °C), Concordia (-1,2 °C), Ceres (-1,2 °C), Paso de los Libres (-1 °C), San Fernando (-0,9 °C), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-0,2 °C), San Carlos de Bariloche (-0,2 °C), Puerto Madryn (-0,2 °C) y Chapelco (-0,2 °C).

Si bien el Servicio Meteorológico Nacional prevé que las temperaturas aumenten durante el transcurso de la jornada, el viernes quedará entre los días más fríos del año en gran parte del territorio nacional, con condiciones que mantienen vigente la ola polar y obligan a extremar los cuidados, especialmente en los grupos de mayor riesgo y en zonas donde persisten las heladas intensas.