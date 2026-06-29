Cuáles fueron las últimas palabras de Ernestina Pais antes de su muerte

Ernestina Pais murió a los 54 años en un trágico accidente ferroviario en San Isidro. Un joven que se encontraba en su taller fue el primero en asistir a la conductora luego de que su vehículo fuera embestido por una formación del Tren de la Costa. El testigo presenció los instantes posteriores al violento choque y describió la situación de emergencia en el lugar.

"Yo estaba en mi taller y escuché el golpazo. Salí corriendo y la señora dijo: 'No me toquen, no me toquen'", relató el adolescente sobre el momento en que se acercó al automóvil. El joven detalló que "salía humo de adentro del vehículo. Volaron los plásticos. La policía llegó a los 20 o 30 minutos; después llegaron los bomberos, Defensa Civil y la ambulancia" para intervenir en el siniestro.

Al momento del hallazgo, la periodista se encontraba en una posición crítica dentro del habitáculo. "Me dijo 'no me toquen, no me toquen'. Tenía el cuello hacia abajo y estaba recostada sobre el asiento del acompañante. Dijo 'no me toquen, no me toquen', respiró unos segundos y después no respiró más", describió el joven sobre el fallecimiento. Respecto a la identidad de la víctima, el menor aclaró que "no, no sabía que era famosa. Primero pensé que era un hombre. Después me enteré de que era una mujer".

El estado del vehículo reflejaba la gravedad del impacto sufrido contra la formación ferroviaria. "Por el golpe con el que la arrastró el tren, quedó tirada así. El vidrio estaba estallado y tenía las piernas llenas de vidrios", concluyó el testigo sobre las consecuencias físicas del hecho. Una vez finalizadas las tareas de asistencia médica, se procedió al retiro del cuerpo del lugar. El joven indicó que "cuando se fue la ambulancia vino la Policía Científica. Pusieron la carpa y se llevaron el cuerpo".

La tragedia provocó la reacción inmediata de su entorno, incluyendo la desgarradora respuesta de su hermana Federica Pais al conocer la noticia. En el ámbito artístico, figuras como Mario Pergolini se pronunciaron sobre el fallecimiento tras años de rumores sobre una supuesta enemistad. Por su parte, Alejandro Guyot compartió una fotografía emotiva para despedir a la conductora luego del último adiós realizado en Chacarita.