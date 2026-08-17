Tener plantas en casa no siempre requiere disponer de grandes espacios ni dedicar mucho tiempo a la jardinería. El cultivo en agua se presenta como una alternativa práctica para quienes buscan incorporar naturaleza a los ambientes y, al mismo tiempo, simplificar el mantenimiento.

Entre las opciones que recomienda la publicación se encuentran cuatro especies que no son las habituales y que pueden desarrollarse en agua con cuidados relativamente sencillos.

Tradescantia

La Tradescantia es una de las alternativas destacadas por la variedad de colores de sus hojas. Puede presentar tonalidades que van desde el púrpura y el violáceo hasta diferentes tonos plateados, por lo que también funciona como elemento decorativo.

Su cultivo en agua permite observar el desarrollo de las raíces y encontrar un lugar especial para ella dentro del hogar.

Otras tres opciones

La lista se completa con otras tres especies que se adaptan al cultivo acuático y que, al igual que la Tradescantia, pueden utilizarse para darle un toque diferente a los ambientes.

Una de las ventajas de esta modalidad es que no requiere grandes conocimientos de jardinería. Con recipientes adecuados, agua y una ubicación apropiada, estas plantas pueden convertirse en una alternativa sencilla para quienes quieren sumar vegetación a su casa.

El cultivo de plantas de agua también permite utilizar recipientes transparentes como parte de la decoración, ya que las raíces quedan visibles y aportan un aspecto particular.

La clave está en controlar periódicamente el estado del agua y de las raíces, además de ubicar cada especie en un espacio con las condiciones de luz que necesita. De esta manera, es posible mantener plantas en interiores sin recurrir necesariamente a macetas con tierra y con una rutina de cuidados simple.