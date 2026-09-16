Con la llegada de la primavera y el aumento progresivo de las temperaturas, septiembre se presenta como una época favorable para renovar el jardín e incorporar flores que, además de aportar color, permitan perfumar los espacios exteriores.

Entre las variedades que se destacan por su adaptación y aroma aparecen el jazmín, la lavanda, la madreselva y la gardenia. Se pueden cultivar tanto directamente en tierra como en macetas, aunque antes de sembrarlas es importante tener en cuenta la cantidad de luz, el tipo de suelo y el espacio disponible para su crecimiento.

Jazmín

El jazmín se caracteriza por sus pequeñas flores blancas y su perfume. Necesita abundante luz, riegos moderados y un suelo con buen drenaje.

En el caso de las variedades trepadoras, también es necesario colocar un soporte, tutor o pérgola que permita orientar su crecimiento.

Lavanda

La lavanda es una alternativa para quienes tienen espacios reducidos, como patios pequeños o balcones. Sus características espigas violetas también aportan un aroma particular.

Esta especie necesita recibir sol directo y requiere poco riego. Es importante evitar el exceso de agua y el encharcamiento de las raíces, ya que puede tolerar períodos breves de sequía.

Madreselva

La madreselva es una planta trepadora con flores de aroma dulce. Por sus características, puede utilizarse para cubrir cercos, paredes y otras estructuras del jardín.

Para desarrollarse correctamente necesita buena iluminación y un soporte firme. También requiere podas periódicas para controlar su crecimiento y evitar que termine cubriendo otras plantas.

Gardenia o jazmín del Cabo

La gardenia, también conocida como jazmín del Cabo, se distingue por sus flores grandes y su perfume intenso.

A diferencia de la lavanda, necesita un sustrato que se mantenga húmedo, aunque sin llegar al encharcamiento. Además, se recomienda ubicarla en espacios de semisombra y protegerla de la radiación solar directa más intensa.

Qué tener en cuenta antes de sembrar

Antes de elegir una de estas cuatro especies, es recomendable observar cuántas horas de sol recibe el lugar donde serán plantadas, conocer las características del suelo y calcular cuánto espacio tendrán disponible cuando alcancen su desarrollo.

De esta manera, la elección de la planta puede adaptarse mejor a las condiciones de cada jardín y favorecer su crecimiento durante la primavera.