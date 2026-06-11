El Mundial 2026 ya comenzó y, como en cada edición, el furor por el álbum de figuritas acompaña a la pasión futbolera. Sin embargo, muchos hinchas se encontraron con una sorpresa: varias figuras que aparecen en el álbum finalmente no disputarán el torneo.

Esto se debe a que la producción de las figuritas se realiza con anticipación a las listas definitivas, lo que genera desfasajes entre los jugadores incluidos y los convocados finales.

Entre los casos más llamativos aparecen nombres importantes de distintas selecciones. En el caso de Argentina, figuran Franco Mastantuono y Leonardo Balerdi, quien quedó fuera por lesión.

En Inglaterra, aparecen Cole Palmer, Phil Foden y Trent Alexander-Arnold, mientras que Brasil suma a Rodrygo y Estêvão entre los ausentes del torneo.

También hay casos destacados en otras selecciones, como Ángel Romero en Paraguay, Marc-André Ter Stegen y Serge Gnabry en Alemania, Jürren Timber y Xavi Simons en Países Bajos, Robin Le Normand y Dani Carvajal en España, y Eduardo Camavinga en Francia.

En algunos casos, las ausencias se deben a decisiones técnicas, mientras que en otros responden a lesiones de último momento que dejaron a los futbolistas fuera de la competencia.

En contrapartida, también se da la situación inversa: jugadores que no aparecen en el álbum pero sí dirán presente en el Mundial. Entre ellos se destacan el mexicano Guillermo “Memo” Ochoa y el brasileño Neymar, quien fue convocado a último momento.

Así, el tradicional álbum vuelve a generar curiosidades y debate entre los fanáticos, en un fenómeno que se repite en cada Copa del Mundo y que combina colección, pasión y sorpresas hasta el último momento.