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Cuáles son las estrellas del álbum de figuras del álbum que no fueron convocadas al Mundial
POR REDACCIÓN
El Mundial 2026 ya comenzó y, como en cada edición, el furor por el álbum de figuritas acompaña a la pasión futbolera. Sin embargo, muchos hinchas se encontraron con una sorpresa: varias figuras que aparecen en el álbum finalmente no disputarán el torneo.
Esto se debe a que la producción de las figuritas se realiza con anticipación a las listas definitivas, lo que genera desfasajes entre los jugadores incluidos y los convocados finales.
Entre los casos más llamativos aparecen nombres importantes de distintas selecciones. En el caso de Argentina, figuran Franco Mastantuono y Leonardo Balerdi, quien quedó fuera por lesión.
En Inglaterra, aparecen Cole Palmer, Phil Foden y Trent Alexander-Arnold, mientras que Brasil suma a Rodrygo y Estêvão entre los ausentes del torneo.
También hay casos destacados en otras selecciones, como Ángel Romero en Paraguay, Marc-André Ter Stegen y Serge Gnabry en Alemania, Jürren Timber y Xavi Simons en Países Bajos, Robin Le Normand y Dani Carvajal en España, y Eduardo Camavinga en Francia.
En algunos casos, las ausencias se deben a decisiones técnicas, mientras que en otros responden a lesiones de último momento que dejaron a los futbolistas fuera de la competencia.
En contrapartida, también se da la situación inversa: jugadores que no aparecen en el álbum pero sí dirán presente en el Mundial. Entre ellos se destacan el mexicano Guillermo “Memo” Ochoa y el brasileño Neymar, quien fue convocado a último momento.
Así, el tradicional álbum vuelve a generar curiosidades y debate entre los fanáticos, en un fenómeno que se repite en cada Copa del Mundo y que combina colección, pasión y sorpresas hasta el último momento.