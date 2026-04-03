Cuáles son las mejores películas religiosas para ver en Semana Santa

La llegada de la Semana Santa renueva una tradición familiar que trasciende lo estrictamente religioso para transformarse en un fenómeno cultural masivo a través del cine épico y bíblico. Con el objetivo de recorrer relatos que fundaron la civilización occidental, la inteligencia artificial seleccionó una lista de producciones que abarcan desde la era dorada de Hollywood hasta visiones disruptivas de autor.

La selección inicia con La pasión de Cristo (2004), dirigida por Mel Gibson, la cual rompió esquemas por su crudeza visual y el uso de lenguas muertas como el arameo y el latín. Esta obra protagonizada por Jim Caviezel se enfoca con un realismo visceral en el sufrimiento físico extremo de las últimas doce horas de Jesús. Por otro lado, bajo la lente de Pier Paolo Pasolini, El evangelio según San Mateo (1964) destaca como una de las mejores representaciones históricas del Mesías. El director, quien se definía como ateo y marxista, logró una adaptación austera y fiel al texto bíblico mediante una estética neorrealista y el uso de actores no profesionales para resaltar el mensaje social.

El cine clásico aporta a Ben-Hur (1959), un coloso de William Wyler que ganó 11 premios Oscar y es recordado por su legendaria carrera de cuadrigas. Aunque la figura de Jesús aparece de forma tangencial y sin mostrar su rostro, funciona como el motor espiritual que guía al príncipe Judá hacia la redención y el perdón. En una línea distinta, la ópera rock Jesucristo Superstar (1973) de Norman Jewison otorga un giro moderno y psicodélico con estética hippie y ambientación en el desierto. Basada en el musical de Andrew Lloyd Webber, la película explora conflictos políticos entre Jesús y un Judas Iscariote con gran protagonismo.

Martin Scorsese también exploró la dualidad espiritual en La última tentación de Cristo (1988), donde Willem Dafoe interpreta a un Jesús vulnerable que enfrenta dudas terrenales en la cruz. A pesar de sufrir censura en varios países durante su estreno, la obra es valorada actualmente como una profunda reflexión sobre la humanidad. En contraste, Rey de reyes (1961) de Nicholas Ray ofrece una narrativa tradicional en Technicolor que recorre la vida de Jesús hasta la resurrección con la interpretación serena de Jeffrey Hunter.

La perspectiva histórica se amplía con Resucitado (2016) de Kevin Reynolds, que adopta el punto de vista de un tribuno romano interpretado por Joseph Fiennes. El protagonista realiza un viaje detectivesco para investigar la desaparición del cuerpo de Jesús tras la crucifixión, pasando del escepticismo oficial a una búsqueda espiritual profunda. Asimismo, La túnica sagrada (1953) marcó un hito técnico al ser la primera película filmada en CinemaScope. Richard Burton encarna a Marcelo Galio, el centurión romano que sufre tormentos psicológicos tras ganar la prenda de Cristo en un juego de azar.

Finalmente, las producciones contemporáneas incluyen Hijo de Dios (2014) de Christopher Spencer, que nació de la miniserie The Bible para ofrecer un relato ágil sobre los momentos más importantes y los milagros del Nuevo Testamento. Cierra la lista Barrabás (1961), donde Anthony Quinn interpreta al criminal que fue liberado por Poncio Pilatos en lugar de Jesús. Esta historia reflexiona sobre la culpa, el azar y la búsqueda de fe de un hombre atormentado porque alguien murió en su lugar en un mundo violento.

Anthony Quinn interpreta al criminal Barrabás liberado por Poncio Pilatos.