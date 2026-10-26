Incorporar plantas al dormitorio es una forma sencilla de sumar verde, textura y una sensación de calma al ambiente. Algunas especies requieren pocos cuidados, mientras que otras se destacan por sus aromas, que pueden formar parte de una rutina relajante antes de dormir.

Entre las opciones recomendadas aparecen la lengua de suegra, el aloe vera, la lavanda, el jazmín, el espatifilo, la cinta o lazo de amor y la hiedra inglesa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que tener plantas en la habitación no garantiza un sueño profundo ni reemplaza hábitos saludables de descanso.

Las siete plantas recomendadas para el dormitorio

1. Lengua de suegra

La lengua de suegra, es una planta resistente que se adapta a distintos ambientes interiores. Tolera períodos sin riego y puede crecer en espacios con luz indirecta. Es una alternativa práctica para quienes buscan sumar vegetación sin dedicar demasiado tiempo al mantenimiento.

2. Lavanda

La lavanda se destaca por su aroma, asociado con la relajación en algunas investigaciones. Necesita buena iluminación y un sustrato con drenaje adecuado, por lo que conviene ubicarla cerca de una ventana luminosa. Su fragancia puede resultar agradable para quienes disfrutan de los aromas naturales.

3. Aloe vera

El aloe vera es una suculenta que necesita luz abundante y riego moderado. Sus hojas carnosas almacenan agua, por lo que no requiere humedad constante. Es importante evitar el exceso de agua para prevenir la pudrición de las raíces.

4. Jazmín

Algunas variedades de jazmín producen flores perfumadas que pueden aportar una sensación agradable al dormitorio. Para crecer y florecer, suelen necesitar buena iluminación y cuidados acordes con la especie. Si los aromas intensos molestan durante la noche, es preferible ubicarlo en otro ambiente.

5. Espatifilo o cuna de Moisés

Esta planta de hojas verdes y flores blancas se adapta bien a interiores con luz indirecta. Necesita un sustrato ligeramente húmedo, sin encharcamientos. Su aspecto decorativo la convierte en una opción para sumar naturaleza a un rincón de la habitación.

6. Cinta o lazo de amor

La cinta es una planta de fácil mantenimiento, reconocida por sus hojas alargadas y sus brotes colgantes. Puede crecer en ambientes luminosos sin exposición directa intensa al sol y se reproduce con facilidad a partir de sus pequeñas plantas hijas.

7. Hiedra inglesa

La hiedra inglesa es una especie trepadora que puede colocarse en estantes o macetas colgantes. Prefiere ambientes frescos y luz indirecta, con riego regular. Hay que mantenerla fuera del alcance de niños y mascotas, ya que puede resultar tóxica si se ingiere.

Cómo ubicarlas y qué tener en cuenta

Para elegir una planta para el dormitorio, conviene considerar la luz natural, el espacio disponible y el tiempo que se puede dedicar a sus cuidados. Las especies que necesitan mucha iluminación, como la lavanda y el aloe vera, estarán mejor cerca de una ventana; las que toleran luz indirecta pueden adaptarse a otros rincones.

También es importante no excederse con el riego. La tierra demasiado húmeda puede favorecer la aparición de microorganismos y generar problemas para personas sensibles a los alérgenos.

Aunque algunas plantas han mostrado capacidad para absorber ciertos compuestos en condiciones de laboratorio, la evidencia disponible indica que unas pocas macetas no limpian de manera significativa el aire de una vivienda. Por eso, para renovar el aire del dormitorio, sigue siendo fundamental mantener una ventilación adecuada.

En definitiva, elegir plantas adecuadas puede ayudar a crear un dormitorio más acogedor y agradable. La mejor opción será aquella que se adapte a las condiciones de la habitación y permita disfrutar de la naturaleza sin complicar la rutina diaria.