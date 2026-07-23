Cuáles son las reglas del Mundial que se aplicarán en el fútbol argentino

El fútbol argentino retoma su actividad luego del receso mundialista con el inicio del Torneo Clausura 2026. El objetivo central de la AFA es modernizar la liga local mediante la implementación de siete reglas ya vistas en el certamen internacional para lograr una mayor fluidez en los encuentros.

Dentro de los cambios principales destaca la velocidad de los relevos. Los futbolistas tendrán 10 segundos para abandonar el campo. Si exceden ese tiempo, el reemplazante deberá esperar al menos un minuto antes de ingresar y el juego debe estar detenido. De igual modo, cuando un jugador reciba asistencia médica, deberá permanecer fuera durante un minuto, a excepción de que existan golpes en la cabeza.

Las reanudaciones también serán más veloces. Habrá cinco segundos para realizar saques de arco y laterales. En caso de superar el límite, la posesión pasará al rival mediante un lateral o un tiro de esquina según corresponda. Por otro lado, los árbitros podrán aplicar la ley de ventaja ante ejecuciones incorrectas de reanudación si el otro equipo recupera la pelota de forma inmediata.

La disciplina será más rigurosa. La denominada Ley Prestianni prohíbe taparse la boca para hablar con los oponentes, acción que se castigará con la expulsión. Asimismo, abandonar la cancha para protestar una decisión arbitral conllevará la tarjeta roja. Respecto a los penales, un doble toque involuntario obligará a repetir si hay gol o se cobrará tiro libre indirecto para la defensa si el balón no ingresa.