Cuáles son los 61 cursos de Google que podés hacer completamente gratis

Google presenta una oferta de 61 cursos online que abarcan disciplinas como inteligencia artificial, ciberseguridad y marketing. Esta propuesta permite que "los usuarios pueden acceder a formación académica y práctica a su propio ritmo y obtener certificados profesionales" mediante la plataforma Grow with Google. El catálogo incluye opciones gratuitas y de pago diseñadas por especialistas que se mantienen vigentes, ya que "los contenidos son creados por expertos de Google y se actualizan regularmente".

Dentro de la categoría de inteligencia artificial y productividad se encuentran programas como Introducción a la IA generativa, Introducción a la IA responsable, Gana confianza con habilidades de autopromoción y Gemini y el ciclo de vida de desarrollo de software. También figuran Google para pymes, Haz que tus clientes te encuentren en Internet, IA para estudiantes en inglés e IA responsable aplicando los principios de la IA con Google Cloud.

La formación técnica se complementa con Diseño de instrucciones en Vertex AI, Encuentra tu próximo trabajo, Formación de Google Cloud, Fundamentos de Marketing Digital y el Curso de Desarrollo de Apps Móviles. La lista continúa con herramientas específicas en Cursos de Google Ads, Cursos de Google Analytics, Cursos de Google Developers y Cloud Digital Leader.

Para quienes buscan inserción laboral, existen opciones como Comercio electrónico, Competencias digitales para profesionales, Comunica tus ideas con técnicas de narración y diseño, Comunicación empresarial y Conceptos básicos de programación. Se destacan además los Certificados Profesionales en Diseño de UX, Gestión de Proyectos, Soporte de Tecnologías de la Información y Análisis de datos.

La plataforma ofrece especializaciones en Ciberseguridad, Cloud Computing y herramientas de vanguardia como Acelera tu búsqueda de empleo con la IA, Domina la IA con Gemini, Fundamentos de IA y Fundamentos de Prompting de Google. El catálogo se extiende a AI Boost Bites, Transformación digital para el empleo, Mejora tu productividad en el trabajo y Professional Cloud Architect.

Otros contenidos disponibles son Introducción a la generación de imágenes con IA, Introducción a los modelos de lenguaje extenso, Introducción al bienestar digital y Marketing Digital y Comercio Electrónico. El ingreso a estas capacitaciones no requiere conocimientos previos. En casos específicos, especialmente en los certificados profesionales, "el usuario será redirigido a Coursera para completar el registro y acceder al contenido".

El sistema de enseñanza integra materiales interactivos, videos y proyectos prácticos. Esta metodología garantiza beneficios directos para el crecimiento laboral, debido a que "la modalidad flexible de los cursos de Google facilita el aprendizaje a ritmo propio". Al finalizar las evaluaciones, cada participante recibe una acreditación digital con reconocimiento en el mercado global.