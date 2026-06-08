Con la llegada del invierno y el aumento del consumo eléctrico en los hogares, Naturgy San Juan difundió una serie de recomendaciones para promover el uso eficiente de la energía y reducir el impacto en la economía familiar.

Desde la distribuidora explicaron que durante los meses más fríos se incrementa la demanda residencial, principalmente por el uso intensivo de sistemas de calefacción y climatización, lo que obliga a adoptar hábitos más responsables para evitar un consumo excesivo.

En este contexto, señalaron que algunos de los artefactos que más energía demandan en invierno son los calefactores eléctricos, como estufas halógenas y caloventores, con consumos que pueden oscilar entre los 1000 y 2500 watts por hora. También se destacan los secarropas eléctricos, que pueden alcanzar entre 2000 y 3000 watts, y los termotanques o calefones eléctricos, cuyo consumo es constante si no se regulan correctamente.

En contraste, indicaron que los aires acondicionados en modo calor presentan un consumo medio-alto, pero resultan más eficientes que los sistemas tradicionales, especialmente aquellos que cuentan con tecnología inverter.

Entre las principales recomendaciones, Naturgy sugiere priorizar el uso de equipos más eficientes para calefaccionar durante períodos prolongados, mantener la temperatura del hogar entre los 20 y 22 grados y evitar incrementarla innecesariamente, ya que cada grado adicional puede elevar el consumo entre un 5% y un 10%.

También destacaron la importancia de mejorar el aislamiento térmico del hogar, mediante el cierre adecuado de puertas y ventanas, el uso de burletes, cortinas gruesas o alfombras, lo que puede reducir la demanda de calefacción hasta en un 30%.

Otra de las claves es calefaccionar únicamente los ambientes en uso y apagar los equipos en espacios desocupados, además de mantener los artefactos en buen estado, con filtros limpios y sin obstrucciones que afecten su rendimiento.

Asimismo, recomendaron regular correctamente la temperatura del termotanque eléctrico, evitar cubrir estufas y desenchufar dispositivos que no se utilicen para eliminar el consumo pasivo.

Por último, remarcaron la importancia de considerar la etiqueta de eficiencia energética al momento de adquirir electrodomésticos, ya que permite conocer el nivel de consumo y elegir opciones más sustentables.

Desde la empresa señalaron que estas acciones forman parte de una política orientada a acompañar a las familias sanjuaninas en el uso responsable de la energía, promoviendo un equilibrio entre el confort del hogar y una gestión eficiente de los recursos.