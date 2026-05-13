El otoño-invierno 2026 llega con una renovación marcada en las tendencias de peluquería y deja atrás uno de los estilos más identificados con décadas pasadas: el flequillo rolinga. Los cortes rígidos, pesados y demasiado estructurados empiezan a perder terreno frente a looks más naturales, versátiles y con movimiento.

Según especialistas en estilismo y peluquería, la nueva temporada apunta a cortes que resulten cómodos, fáciles de mantener y adaptables al ritmo cotidiano. La tendencia prioriza capas suaves, volumen natural y peinados que puedan acompañar bufandas, tapados y cuellos altos sin perder forma.

Uno de los cortes que más fuerza gana es el “bob graduado”, caracterizado por ser más corto en la nuca y levemente más largo hacia adelante. Este estilo aporta volumen natural y genera un efecto elegante y moderno sin requerir demasiada producción. Además, favorece especialmente a quienes buscan marcar el rostro y estilizar la mandíbula.

El bob graduado promete ser tendencia esta temporada. (Foto: Adobe Stock)

Otra de las grandes apuestas es el “flowing midi”, una media melena liviana con capas suaves que aporta movimiento y flexibilidad. El corte puede llevarse lacio, con ondas o brushing, y aparece como una opción ideal para quienes no desean un cambio demasiado drástico.

El wolf cut sigue vigente a pesar del paso de los años. (Imagen ilustrativa)

También se mantiene vigente el “wolf cut”, aunque en una versión más sutil que años anteriores. El corte conserva capas desmechadas y volumen superior, pero ahora con un acabado menos extremo y más natural. Funciona especialmente bien en cabellos ondulados o con textura.

El flowing midi es una de las opciones ideales para este otoño-invierno. (Imagen ilustrativa generada con IA)

Entre los estilos más modernos aparece además la “bixie”, una mezcla entre bob y pixie que combina practicidad y textura. El look se volvió tendencia porque rejuvenece el rostro y evita el efecto de cabello aplastado típico de los meses fríos y húmedos.

El bixie combina la practicidad del pelo corto con la textura y movimiento del pelo largo. (Imagen ilustrativa)

El shag midi es otro de los protagonistas de la temporada. Se caracteriza por capas suaves, volumen controlado y un efecto despeinado intencional. A diferencia de las versiones más extremas de años anteriores, en 2026 se lleva más pulido y adaptable al día a día. Es uno de los cortes más elegidos por quienes buscan movimiento sin resignar largo.

El corte shag midi tiene capas suaves y volumen controlado. (Imagen ilustrativa)

El tradicional flequillo no desaparece completamente, aunque sí cambia de forma. En lugar del clásico corte recto y pesado, este año predominan versiones laterales o abiertas, más fáciles de mantener y de integrar con capas y melenas medianas.

La tendencia general apunta a un cabello con apariencia saludable, brillo natural y movimiento. El objetivo ya no es lograr peinados rígidos o perfectamente armados, sino estilos relajados que transmitan frescura y personalidad sin exigir demasiado mantenimiento diario.

En redes sociales y foros también creció el debate alrededor del “flequillo rolinga”, un estilo muy asociado a los años 2000 y al rock barrial argentino. Mientras algunos usuarios lo defienden por nostalgia, otros consideran que quedó relegado frente a cortes más modernos y versátiles.