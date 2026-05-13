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Cuáles son los cortes de pelo tendencia para otoño-invierno 2026
POR REDACCIÓN
El otoño-invierno 2026 llega con una renovación marcada en las tendencias de peluquería y deja atrás uno de los estilos más identificados con décadas pasadas: el flequillo rolinga. Los cortes rígidos, pesados y demasiado estructurados empiezan a perder terreno frente a looks más naturales, versátiles y con movimiento.
Según especialistas en estilismo y peluquería, la nueva temporada apunta a cortes que resulten cómodos, fáciles de mantener y adaptables al ritmo cotidiano. La tendencia prioriza capas suaves, volumen natural y peinados que puedan acompañar bufandas, tapados y cuellos altos sin perder forma.
Uno de los cortes que más fuerza gana es el “bob graduado”, caracterizado por ser más corto en la nuca y levemente más largo hacia adelante. Este estilo aporta volumen natural y genera un efecto elegante y moderno sin requerir demasiada producción. Además, favorece especialmente a quienes buscan marcar el rostro y estilizar la mandíbula.
Otra de las grandes apuestas es el “flowing midi”, una media melena liviana con capas suaves que aporta movimiento y flexibilidad. El corte puede llevarse lacio, con ondas o brushing, y aparece como una opción ideal para quienes no desean un cambio demasiado drástico.
También se mantiene vigente el “wolf cut”, aunque en una versión más sutil que años anteriores. El corte conserva capas desmechadas y volumen superior, pero ahora con un acabado menos extremo y más natural. Funciona especialmente bien en cabellos ondulados o con textura.
Entre los estilos más modernos aparece además la “bixie”, una mezcla entre bob y pixie que combina practicidad y textura. El look se volvió tendencia porque rejuvenece el rostro y evita el efecto de cabello aplastado típico de los meses fríos y húmedos.
El shag midi es otro de los protagonistas de la temporada. Se caracteriza por capas suaves, volumen controlado y un efecto despeinado intencional. A diferencia de las versiones más extremas de años anteriores, en 2026 se lleva más pulido y adaptable al día a día. Es uno de los cortes más elegidos por quienes buscan movimiento sin resignar largo.
El tradicional flequillo no desaparece completamente, aunque sí cambia de forma. En lugar del clásico corte recto y pesado, este año predominan versiones laterales o abiertas, más fáciles de mantener y de integrar con capas y melenas medianas.
La tendencia general apunta a un cabello con apariencia saludable, brillo natural y movimiento. El objetivo ya no es lograr peinados rígidos o perfectamente armados, sino estilos relajados que transmitan frescura y personalidad sin exigir demasiado mantenimiento diario.
En redes sociales y foros también creció el debate alrededor del “flequillo rolinga”, un estilo muy asociado a los años 2000 y al rock barrial argentino. Mientras algunos usuarios lo defienden por nostalgia, otros consideran que quedó relegado frente a cortes más modernos y versátiles.