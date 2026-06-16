Cuáles son los destinos que más buscan los sanjuaninos para viajar en invierno

Las vacaciones de invierno se acercan y los sanjuaninos ya comienzan a definir sus destinos para descansar durante el receso escolar, que se extenderá del 6 al 17 de julio. Aunque las agencias de viajes registran un nivel de reservas menor al del año pasado, en el sector confían en que la demanda aumente en los próximos días.

Los destinos del norte argentino vuelven a ocupar un lugar central entre las preferencias. La búsqueda de temperaturas más agradables durante la temporada fría impulsa principalmente los viajes hacia Salta, Termas de Río Hondo y Cataratas del Iguazú, tres alternativas que suelen repetirse entre los viajeros sanjuaninos.

“Hay reservas importantes, pero no en el nivel que uno está acostumbrado a esta altura. Es mucho menor al año pasado”, explicó Ariel Giménez Bacur, titular de Turismo Bacur EVT y presidente de la Asociación Sanjuanina de Agencias de Viaje.

Desde el sector señalaron que una de las características de los últimos años es que muchas familias postergan la decisión de viajar hasta fechas más cercanas al inicio del receso. En ese contexto, esperan que el movimiento crezca con la llegada del aguinaldo y la proximidad de las vacaciones.

Norte, termas y paisajes entre las opciones más buscadas

Entre los destinos más solicitados aparece Salta, elegida por quienes buscan recorrer paisajes, gastronomía y propuestas culturales. También se mantiene como una de las alternativas tradicionales Termas de Río Hondo, especialmente por quienes priorizan descanso y aguas termales durante el invierno.

Cataratas del Iguazú es otra de las opciones con mayor demanda, aunque con un costo más elevado debido a la combinación de traslados terrestres y vuelos. Además, algunos viajeros analizan destinos como Villa Carlos Paz y Merlo como alternativas dentro del país.

“Hay una tendencia en los últimos años donde la gente acostumbra a hacer la reserva a último momento. Entonces esperamos que repunte en los próximos días”, indicó Giménez Bacur.

Cuánto cuestan los paquetes

Los valores de los viajes muestran aumentos respecto a temporadas anteriores. En Termas de Río Hondo, los paquetes turísticos se ubican entre $650.000 y $800.000 por persona, dependiendo de la categoría del alojamiento y los servicios incluidos.

Para Cataratas del Iguazú, las propuestas rondan los $900.000, con alternativas desde aproximadamente $839.000, incluyendo traslado terrestre hasta Mendoza y conexión aérea.

En el caso de Salta, los paquetes alcanzan cerca de $950.000, con opciones que incluyen media pensión y excursiones.

A pesar del ritmo más lento de reservas, las agencias mantienen expectativas positivas y apuntan a un repunte de ventas en los días previos al comienzo del receso invernal.