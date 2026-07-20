Cuáles son los futbolistas que no volverán a Argentina tras perder el Mundial

El vuelo AR 1917 de Aerolíneas Argentinas despegó esta mañana desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy con destino a Buenos Aires. La delegación que disputó la final del mundo frente a España tiene previsto aterrizar en Ezeiza cerca de las 18:30.

Entre los pasajeros se encuentran 24 de los 26 futbolistas convocados para el torneo. Los arqueros Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso integran la lista oficial. También viajan los defensores Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Facundo Medina y Marcos Senesi.

En el sector de mediocampistas regresan Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Valentín Barco. La nómina de atacantes la completan Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, José Manuel López y Nico Paz. Las únicas ausencias confirmadas son las de Lionel Messi y Rodrigo De Paul. Ambos referentes permanecen en Estados Unidos para disfrutar de un receso antes de incorporarse a las prácticas del Inter Miami.

El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni también forma parte del contingente. El entrenador viaja acompañado por sus dos hijos y sus dos hermanos, junto a sus colaboradores Pablo Aimar, Roberto Ayala y Walter Samuel. Tras el partido, el director técnico manifestó incertidumbre sobre su futuro una vez que finalice su contrato en diciembre. En la aeronave también se encuentra el presidente de la AFA, Claudio Tapia, junto a su hijo Matías.

En la pista de aterrizaje del Aeropuerto Ministro Pistarini se preparó un homenaje especial que consistió en pintar la palabra gracias sobre el pasto a lo largo de 150 metros. Para este trabajo se utilizaron más de 20 latas de pintura, 100 estacas y demandó tres días de tareas.

A pesar de la expectativa, no habrá festejos oficiales ni feriado nacional. El operativo de seguridad cuenta con la participación coordinada de fuerzas nacionales y provinciales para custodiar el traslado del grupo.