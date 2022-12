Cuáles son los juegos de casino online preferidos por los argentinos

A nadie debe sorprender que a estas alturas del siglo XXI el número de participantes en las plataformas de casino online no deje de aumentar en Argentina, al igual que ocurre en el resto de países occidentales. Sin embargo, no todos coinciden en relación a los favoritos en la oferta lúdica que presentan estas plataformas.

En el caso concreto de Argentina, es el blackjack online el más popular de todos, incluso por delante de otros juegos de cartas que, por regla general, siempre han estado por encima en cuanto a popularidad, como es el póker. Sin embargo, no son los únicos demandados por la población jugadora de las Provincias Unidas del Rio de la Plata.

Como ya se ha señalado, el blackjack es el juego de cartas que más éxito tiene entre la población argentina, tanto en los casinos físicos como en el online. Sin embargo, ha sido la versión digital en internet la que ha despertado un mayor interés al posibilitar la participación de forma más fácil, rápida y cómoda. Esta aceptación ha provocado que los operadores (diseñadores de software) propicien la creación de novedades para captar la atención de los indecisos y mantener fieles a los habituales.

En este sentido, cabe señalar que la incorporación más atractiva en el entorno del blackjack de los casinos online ha sido la de los croupier en vivo, capaces de interactuar con los jugadores, por lo que la sensación de inmersión aumenta exponencialmente.

Los tragamonedas, slots o tragaperras forman parte, también, de los más demandados, no en vano suelen ocupar el 80% del espacio en cualquier casino físico. Son grandes protagonistas de los casinos online, en buena medida porque la mayoría de los bonos de bienvenida están dirigidos a ellos. Así mismo, otro factor que propicia el enorme éxito que tiene este juego entre la población adulta es la facilidad de su sistema de juego, con una mínima curva de aprendizaje.

También influye la variedad de opciones y presentaciones, los desarrolladores de software no dejan de trabajar en nuevos diseños para adaptarse a las modas y gustos de los jugadores. Por último, también merece destacarse el aumento de la calidad en la imagen y en el sonido, con incorporaciones tecnológicas como el video o juegos arcade, lo que los hace más participativos y entretenidos.

En tercer lugar, un auténtico clásico de los casinos de todos los tiempos y lugares, también, como cabe suponer, en el entorno digital. A la ruleta, en sus tres posibles variantes (europea, francesa y americana), no le faltan seguidores. Se trata de un juego, a priori, muy sencillo, en el que simplemente hay que acertar apostando sobre el número en el que se deposita la bola cuando la ruleta deja de girar. Sin embargo, si se profundiza un poco, existe una amplio y variado campo de opciones para apostar, siendo esta la razón por la que a los argentinos les gusta jugar a la ruleta.

Algunas fórmulas para apostar son externas; al Bajo Alto (todos los números entre el 1 y el 18 o todos los números entre el 19 y el 36, al Rojo y Negro (apuesta según el color), Par e Impar (según el número sea par o impar), a la docena (apuesta a 12 números al mismo tiempo), a la columna (a toda una columna de números). Así mismo, se pueden llevar a cabo según sean jugadas internas, como la directa (a cualquier número de la mesa), dividida (combinación de dos números), de calle (tres números consecutivos), de esquina (combinación de 4 números), base (combinación de 5 números) o lineal (apuesta a 6 números en dos filas). Con todas estas opciones se entiende que el argentino jugador tenga cierta preferencia por la ruleta, ya que le permite llevar a cabo sus propias estrategias y ganar por méritos propios.

Aunque el Blackjack esté por encima de este otro juego de cartas para los argentinos, el póker no deja de tener un enorme y fiel grupo de seguidores. Puede ser que, al igual que ocurre con la ruleta, las muchas variaciones que se dan aquí tengan parte de responsabilidad en su popularidad, aunque es el Texas Holde´m el más jugado de todas las opciones. No obstante, también hay aficionados al Omaha (High/low), 5 card Draw, Seven Card Stud e incluso al Póker Caribeño.

En último lugar, se encuentra el bingo, aunque el número de jugadores no es en absoluto pequeño. Se trata de un juego 100% azaroso, una situación que permite que la persona que participe disfrute y quede expectante con cada bola que sale del bombo. La emoción de ir tachando números del cartón que tiene como propiedad permite, también, la relación social con aquellos con los que comparte mesa. Las charlas se vuelven distendidas y amigables, una razón más que los argentinos encuentran para jugar al Bingo. En la actualidad, con la aparición de la realidad aumentada y virtual, o los salones de chats en vivo, esta interrelación con otros jugadores también se hace posible en el entorno virtual.