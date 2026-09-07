La nueva aplicación de transporte de San Juan comenzará a funcionar durante septiembre y las autoridades ya dieron a conocer los principales requisitos que deberán cumplir quienes quieran incorporarse al sistema.

Laura Palma adelantó a DIARIO HUARPE que la semana pasada comenzaron las primeras pruebas piloto y que esperan presentar oficialmente la herramienta y página oficial durante los próximos días.

La aplicación forma parte de la implementación de la Ley de Transporte de San Juan N° 2799-A, reglamentada en julio de 2026, que incorporó a las plataformas de viajes bajo la figura de los denominados “servicios de contactabilidad”.

Qué debe tener el chofer

Uno de los requisitos principales será que el conductor cuente con registración ante ARCA, mediante CUIT o CUIL.

Según explicaron las autoridades, esto no implica que todos los choferes deban inscribirse como monotributistas. La condición tributaria dependerá de la situación de cada persona. Podrá tratarse de un responsable inscripto, un monotributista o un trabajador en relación de dependencia que utilice su CUIL.

Además, quienes presten el servicio deberán contar con carnet de conducir profesional, tal como ocurre con los conductores de taxis y remises tradicionales.

Los requisitos que deberá cumplir el auto

El propietario del vehículo también deberá estar registrado ante ARCA. A su vez, tendrá que presentar un seguro específico para la actividad de transporte de personas.

Uno de los límites establecidos por la normativa está relacionado con la antigüedad: podrán utilizarse vehículos de hasta 10 años.

El automóvil también deberá contar con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente.

Geolocalización y código QR obligatorio

La normativa incorpora además mecanismos para controlar la actividad y brindar mayor seguridad a los pasajeros.

Los vehículos vinculados a las aplicaciones deberán contar con un sistema de geolocalización obligatorio, que permitirá realizar el seguimiento correspondiente durante la prestación del servicio.

También deberán exhibir de manera visible un certificado con código QR. Antes de iniciar el viaje, el usuario podrá escanearlo y comprobar que tanto el vehículo como el chofer se encuentran habilitados para prestar el servicio.

De esta manera, el nuevo sistema no solo busca incorporar a las aplicaciones al esquema legal de transporte de la provincia, sino también establecer requisitos específicos para los conductores, los propietarios y los vehículos que quieran operar mediante la plataforma.