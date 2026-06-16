Cuáles son los temas que quieren ser el nuevo himno de la Selección

El Mundial 2026 ya comenzó y la ilusión de los seguidores argentinos se encendió nuevamente mientras el seleccionado nacional busca defender el campeonato obtenido en Qatar 2022. En las tribunas y redes sociales se inició una competencia para encontrar la melodía que acompañe al equipo durante todo el torneo. Luego del impacto de Muchachos, surgieron tres temas principales que aspiran a convertirse en el nuevo himno popular.

Una de las opciones con mayor repercusión es La cuarta estrella, una creación difundida por Palmito Música que se volvió viral en plataformas como TikTok e Instagram. Esta pieza utiliza la música de un clásico de Gilda y se enfoca en el deseo de alcanzar un nuevo título mundial.

Sus versos expresan "Soy hincha de la selección La aliento con el corazón Ganamos la tercera con Lionel Queremos ser campeones otra vez Y 32 años después La Scaloneta va a vengar La copa que le robaron al diez La que no nos dejaron levantar Quiero ver la cuarta estrella Brilla en la camiseta Soy argentino de la cuna Hasta el cajón Por Malvinas Por el Diego Por la última de Leo Argentina, quiero verte bicampeón".

Por su parte, la Asociación del Fútbol Argentino presentó Scaloneta Mundial como el tema oficial para esta Copa del Mundo. La interpretación está a cargo de Ulises Bueno y la letra manifiesta "Ooh, ooh (Messi, Messi) Ooh, ooh (Messi, Messi) Ooh, ooh (Messi, Messi) Gracias por la magia La pasión y la garra Que hoy sea una fiesta Que el Arco se abra Que suene Argentina sin parar de cantar Hasta que el cielo nos vuelva a escuchar Donde sea que juegues, ahí vamos a estar Ya copamos la tribuna, copamos el lugar Siempre haciendo de local, como mande el capitán Scaloneta mundial Hoy te vinimos a alentar Esta es la banda de verdad De la selección nacional Scaloneta mundial No paramos de cantar Somos Argentina, no lo entenderías Para ser campeón Hay que alentar OohOohOoh Un león en la cancha mirando al cielo Le pide al Diego que empuje este sueño Baja a nosotros, escucha gritar Que en cada partido el alma vamos a dejar Para tatuarle en el pecho otra vez Para que el mundo nos vuelva a ver Haciendo historia, dejando la piel Jugando siempre por la camiseta con fe Donde sea que juegues ahí vamos a estar Ya copamos la tribuna, copamos el lugar Siempre haciendo de local, como mande el capitán Scaloneta mundial Hoy te vinimos a alentar Esta es la banda de verdad De la selección nacional Scaloneta mundial No paramos de cantar Somos Argentina, no lo entenderías Para ser campeónHay que alentar OohOohOohHay que alentar Ooh, ooh (Messi, Messi) Ooh, ooh (Messi, Messi) Ooh, ooh (Messi, Messi) Hay que alentar (Messi, Messi) (Messi, Messi)".

Asimismo, el cantante Luqiano lanzó Selección yo te sigo, una propuesta que toma como base musical una canción de Los Rodríguez. El tema incluye menciones a las Islas Malvinas, René Favaloro y figuras del fútbol nacional. Muchos simpatizantes consideran que posee los elementos emocionales necesarios para generar una identificación masiva.

Su contenido indica "Selección yo te sigo, por vos siempre voy a todos lados... Las Malvinas no olvido, y la copa que acá nos robaron... Todos los anti Messi, evidiosos están todos cagados... Quieren bajarle el precio, a todo lo que hemos ganado... Favaloro dale fuerza a mi latido oh, oh... Que quiero dar la última vuelta con Lio oh, oh... juro que yo no elegí ser argentino... un privilegio, fui bendecido... Se me infla el pecho, soy argentino... Selección yo te sigo, por vos siempre voy a todos lados... Las Malvinas no olvido, y la copa que acá nos robaron... Todos los anti Messi, envidiosos están todos cagados... Quieren bajarle el precio, a todo lo que hemos ganado... Favaloro dale fuerza a mi latido oh, oh... Que quiero dar la última vuelta con Lio oh, oh... juro que yo no elegí ser argentino... un privilegio, fui bendecido... Y como el Diego, soy argentino".

A pocos días del debut del equipo, todavía no existe un consenso sobre cuál será la melodía dominante. Sin embargo, la banda sonora de la competencia ya está en marcha y los hinchas se preparan para hacerse escuchar en cada estadio.