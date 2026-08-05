Abonar un limonero o cualquier árbol frutal no consiste simplemente en agregar nutrientes a la tierra. Una correcta fertilización puede ayudar a fortalecer la planta, favorecer su crecimiento y mejorar las condiciones para obtener frutos más grandes y sabrosos.

Para quienes siguen el calendario lunar en las tareas de jardinería, agosto tendrá una fecha especialmente indicada para realizar esta tarea: el 28 de agosto, coincidiendo con la llegada de la Luna llena.

Según esta práctica, durante esta fase lunar se produce una mayor movilización de la savia y aumenta la actividad en la zona subterránea de la planta. De esta manera, el sistema radicular tendría una mayor capacidad para absorber los minerales y nutrientes aportados mediante el fertilizante.

El objetivo es que esos nutrientes fortalezcan la estructura del árbol y lo preparen para las próximas etapas de floración y fructificación.

La humedad de la tierra también es clave

Más allá de la fecha elegida, el estado del suelo es un factor fundamental para que el abonado sea efectivo.

La tierra debe presentar una humedad moderada, ya que tanto la sequía como el exceso de agua pueden dificultar la correcta distribución de los nutrientes.

Por eso, es recomendable evitar fertilizar cuando el terreno está completamente seco o cuando se encuentra anegado.

Cómo aplicar el fertilizante al limonero

El abono debe distribuirse de manera uniforme alrededor de la proyección de la copa del árbol, que es la zona donde se extiende buena parte del sistema de raíces.

Es importante evitar colocar el fertilizante directamente contra el tronco, ya que los nutrientes deben quedar disponibles en el área donde se encuentran las raíces capaces de absorberlos.

Una vez distribuido el producto, se recomienda realizar un riego moderado. El agua ayudará a disolver los componentes del fertilizante y permitirá que se incorporen al suelo para llegar progresivamente al sistema radicular.

De esta manera, una combinación entre el momento elegido para realizar la tarea, las condiciones de humedad del terreno y una correcta aplicación del abono puede contribuir a que el limonero crezca fuerte y llegue mejor preparado a las etapas de floración y fructificación.