El feriado del lunes 17 de agosto dejó atrás un nuevo fin de semana largo en la Argentina y ahora el calendario nacional marca cuándo será la próxima jornada de descanso. Para volver a disfrutar de un fin de semana largo habrá que esperar hasta octubre, ya que septiembre no tendrá feriados nacionales.

El próximo feriado será el lunes 12 de octubre, cuando se conmemore el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Al coincidir con el primer día hábil de la semana, permitirá formar otro fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.

De esta manera, quienes tengan libre el lunes podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso. La fecha es una de las principales efemérides del calendario argentino y se encuentra contemplada como feriado trasladable, aunque en 2026 se mantendrá el lunes 12 de octubre.

Qué feriados quedan después de octubre

Luego del descanso de octubre, habrá otro fin de semana largo en noviembre. El feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora originalmente el 20 de noviembre, se trasladará al lunes 23 de noviembre.

En diciembre llegará uno de los períodos de descanso más extensos del calendario. El lunes 7 de diciembre será un día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 8 de diciembre se celebrará el feriado inamovible por la Inmaculada Concepción de María. La combinación de ambas fechas permitirá un descanso de hasta cuatro días para quienes puedan acceder al día no laborable, según el sector y las condiciones laborales.

Finalmente, el año terminará con el feriado del viernes 25 de diciembre, correspondiente a Navidad. Al caer viernes, podrá sumarse al sábado y domingo posteriores para conformar otro período de descanso de tres días.

El calendario de feriados que queda en 2026

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado del viernes 20.

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Así, después del fin de semana largo de agosto, el próximo descanso extendido será en octubre, seguido por otro en noviembre y por el período especial de diciembre que combinará un día no laborable con un feriado nacional.