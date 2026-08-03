Cuándo es el próximo fin de semana largo de agosto 2026 en Argentina

El cronograma de feriados en Argentina para el año 2026 establece un nuevo período de descanso durante el mes de agosto. El próximo lunes 17 de agosto se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, una fecha que posee carácter de feriado nacional inamovible.

Debido a que la jornada coincide con el inicio de la semana, se genera un fin de semana largo que comprende el sábado 15, el domingo 16 y el lunes 17 de agosto, permitiendo que quienes no realizan tareas laborales durante esos días disfruten de tres jornadas seguidas de respiro.

La efeméride rinde tributo a una de las personalidades más trascendentales de la región, quien es reconocido históricamente como el "Libertador de América". El fallecimiento de San Martín se produjo en 1850 en la localidad de Boulogne-sur-Mer, Francia, cuando el prócer tenía 72 años.

Su legado incluye acciones militares y políticas fundamentales como la formación del Regimiento de Granaderos a Caballo en 1812 y su desempeño como gobernador de Cuyo entre 1814 y 1816. Asimismo, su estrategia fue determinante en el Cruce de los Andes en 1817 y en las batallas de Chacabuco y Maipú, hitos que consolidaron la independencia de Chile antes de proclamar la emancipación del Perú en Lima durante 1821.

Dado que el feriado de este año cae un lunes, la normativa argentina no contempla traslados, lo que facilita la organización de encuentros familiares y el turismo interno. Una vez superada esta fecha, el calendario de 2026 todavía ofrecerá cuatro fines de semana largos adicionales para planificar escapadas.

El primero de ellos llegará el lunes 12 de octubre por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, seguido por el lunes 23 de noviembre, fecha a la que se traslada el Día de la Soberanía Nacional originalmente fechado el 20 de noviembre.

Hacia el cierre del ciclo anual, se destaca un receso extendido de cuatro días que tendrá lugar entre el sábado 5 y el martes 8 de diciembre. Este período combina el lunes 7, decretado como día no laborable con fines turísticos, y el martes 8 por el Día de la Inmaculada Concepción. Finalmente, la festividad de Navidad el viernes 25 de diciembre cerrará la agenda de descansos del segundo semestre, brindando una última oportunidad de pausa antes de concluir el año.