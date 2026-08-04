Cuándo es el próximo fin de semana largo en agosto y qué se conmemora

Agosto tendrá un fin de semana largo en Argentina gracias al feriado nacional del lunes 17, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Al tratarse de un feriado inamovible, el descanso se extenderá desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto, por lo que habrá tres días consecutivos para descansar, realizar una escapada o aprovechar distintas actividades turísticas y recreativas.

La fecha es una de las conmemoraciones más importantes del calendario argentino y está dedicada a recordar a una de las figuras centrales de la independencia de Argentina, Chile y Perú.

¿Por qué se conmemora a San Martín el 17 de agosto?

El General José de San Martín falleció el 17 de agosto de 1850, a los 72 años, en la ciudad francesa de Boulogne-sur-Mer.

Reconocido como el Libertador, San Martín tuvo un papel fundamental en la gesta independentista sudamericana. Su estrategia militar y política trascendió las fronteras argentinas y fue decisiva para avanzar en la emancipación de Argentina, Chile y Perú.

Entre sus principales hazañas se encuentra el Cruce de los Andes, una de las mayores proezas militares de la historia de América. La campaña permitió al Ejército de los Andes avanzar hacia Chile y fue fundamental para la posterior victoria en la batalla de Maipú.

San Martín también fue el creador del Regimiento de Granaderos a Caballo y protagonizó uno de sus primeros grandes triunfos militares en la batalla de San Lorenzo.

El Ejército de los Andes y la independencia

Durante su trayectoria política y militar, San Martín fue gobernador de Cuyo y desde esa región comenzó a organizar el Ejército de los Andes.

En 1817, las tropas comandadas por el general atravesaron la Cordillera de los Andes y llegaron a Chile. Allí, el ejército obtuvo una victoria decisiva en la batalla de Chacabuco.

Posteriormente, San Martín encabezó las campañas que contribuyeron a consolidar la independencia de Chile y Perú. En 1818 y 1821, respectivamente, sus acciones militares fueron determinantes para avanzar en la emancipación de ambos territorios.

Su proyecto estaba basado en la idea de que la independencia de los distintos territorios sudamericanos era necesaria para consolidar la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

El lado personal del Libertador

La vida de San Martín también estuvo atravesada por situaciones personales difíciles. Su esposa, Remedios de Escalada, murió joven mientras él se encontraba lejos de Buenos Aires, por lo que no pudo acompañarla durante sus últimos momentos ni despedirse de ella.

En 1824, el general decidió trasladarse a Europa junto con su hija. Finalmente se radicó en Boulogne-sur-Mer, Francia, donde permaneció hasta su muerte en 1850.

Cada 17 de agosto, la Argentina recuerda su figura y su legado como uno de los principales protagonistas de la independencia sudamericana.

Así, el próximo lunes 17 de agosto de 2026 no solo representará una jornada de descanso dentro del calendario nacional, sino también una fecha para recordar la estrategia, el sacrificio y la visión política de uno de los grandes referentes de la historia argentina y latinoamericana.