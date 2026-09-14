La Fundación Alzheimer San Juan realizará una nueva edición de la Caminata Nacional por el Alzheimer, una propuesta que busca reunir a familias, amigos, instituciones y vecinos para visibilizar una enfermedad que también impacta fuertemente en quienes acompañan a las personas diagnosticadas.

La actividad será el sábado 26 de septiembre a las 10, con punto de encuentro en el Monumento al Deporte, en el Parque de Mayo. La participación será libre, gratuita y abierta a toda la comunidad.

La convocatoria se realizará en el marco del Mes de Concientización sobre el Alzheimer y pocos días después del Día Internacional del Alzheimer, que se conmemora cada 21 de septiembre.

Prevenir y detectar a tiempo

La caminata tiene como principal objetivo sensibilizar sobre el Alzheimer y otras demencias y promover la prevención, el diagnóstico temprano y el cuidado de la salud cerebral.

Desde la organización remarcaron que la enfermedad no afecta únicamente a quien recibe el diagnóstico, sino que también genera importantes cambios en sus familias y redes de cuidado. Por eso, la jornada apunta a generar un espacio de información, contención y acompañamiento.

La propuesta también busca convocar a organizaciones que trabajan en áreas vinculadas al bienestar, la inclusión, el envejecimiento, la cultura, el deporte y el cuidado de las personas.

Una iniciativa con participación local

La Caminata Nacional por el Alzheimer es organizada por la Fundación Alzheimer San Juan, junto a la Universidad Católica de Cuyo, a través de sus Facultades de Filosofía y Humanidades y de Ciencias Médicas; el Instituto de Neurociencias Clínica El Castaño y la Fundación Clínica El Castaño.

Además, cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan y de los municipios de la provincia.

La intención de los organizadores es convertir la jornada en un espacio de encuentro y construcción comunitaria, donde la concientización sobre el Alzheimer pueda llegar a personas de todas las edades.

Cómo participar

La actividad no requiere inscripción previa y es gratuita. La convocatoria está abierta a toda la comunidad.

Para conocer más información, la Fundación Alzheimer San Juan recibe consultas a través de sus redes sociales @Alzheimersanjuan en Instagram y Fundación Alzheimer SJ en Facebook, además del correo .