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Cuándo es y dónde se realizará la caminata por el Alzheimer en San Juan
POR REDACCIÓN
La Fundación Alzheimer San Juan realizará una nueva edición de la Caminata Nacional por el Alzheimer, una propuesta que busca reunir a familias, amigos, instituciones y vecinos para visibilizar una enfermedad que también impacta fuertemente en quienes acompañan a las personas diagnosticadas.
La actividad será el sábado 26 de septiembre a las 10, con punto de encuentro en el Monumento al Deporte, en el Parque de Mayo. La participación será libre, gratuita y abierta a toda la comunidad.
La convocatoria se realizará en el marco del Mes de Concientización sobre el Alzheimer y pocos días después del Día Internacional del Alzheimer, que se conmemora cada 21 de septiembre.
Prevenir y detectar a tiempo
La caminata tiene como principal objetivo sensibilizar sobre el Alzheimer y otras demencias y promover la prevención, el diagnóstico temprano y el cuidado de la salud cerebral.
Desde la organización remarcaron que la enfermedad no afecta únicamente a quien recibe el diagnóstico, sino que también genera importantes cambios en sus familias y redes de cuidado. Por eso, la jornada apunta a generar un espacio de información, contención y acompañamiento.
La propuesta también busca convocar a organizaciones que trabajan en áreas vinculadas al bienestar, la inclusión, el envejecimiento, la cultura, el deporte y el cuidado de las personas.
Una iniciativa con participación local
La Caminata Nacional por el Alzheimer es organizada por la Fundación Alzheimer San Juan, junto a la Universidad Católica de Cuyo, a través de sus Facultades de Filosofía y Humanidades y de Ciencias Médicas; el Instituto de Neurociencias Clínica El Castaño y la Fundación Clínica El Castaño.
Además, cuenta con el apoyo del Gobierno de San Juan y de los municipios de la provincia.
La intención de los organizadores es convertir la jornada en un espacio de encuentro y construcción comunitaria, donde la concientización sobre el Alzheimer pueda llegar a personas de todas las edades.
Cómo participar
La actividad no requiere inscripción previa y es gratuita. La convocatoria está abierta a toda la comunidad.
Para conocer más información, la Fundación Alzheimer San Juan recibe consultas a través de sus redes sociales @Alzheimersanjuan en Instagram y Fundación Alzheimer SJ en Facebook, además del correo .