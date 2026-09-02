Cuándo juega Argentina en el Mundial Sub 20 femenino en Polonia

La Selección Argentina femenina Sub 20 ya se encuentra en Polonia para disputar el Mundial de la categoría, que se desarrollará entre el 5 y el 27 de septiembre. El equipo argentino integrará el Grupo A junto al seleccionado anfitrión, México y Benín, con el objetivo de avanzar nuevamente a la fase eliminatoria.

El debut ante las anfitrionas

Argentina tendrá su estreno este sábado 5 de septiembre ante Polonia. El partido comenzará a las 10 de la mañana, hora argentina, y se disputará en el estadio Arena Katowice. Luego del debut, la Albiceleste continuará su participación ante Benín y cerrará la fase de grupos frente a México.

El calendario completo

La Selección Argentina jugará sus tres partidos de la primera fase con el siguiente cronograma:

Sábado 5 de septiembre, a las 10: Argentina vs. Polonia.

Martes 8 de septiembre, a las 10: Argentina vs. Benín.

Viernes 11 de septiembre, a las 13: Argentina vs. México.

Los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a los octavos de final, junto con los cuatro mejores terceros.

Un antecedente histórico

El equipo dirigido por Christian Meloni buscará repetir y mejorar la actuación lograda en el Mundial de Colombia 2024. En aquella oportunidad, la Selección Sub 20 consiguió un hecho histórico al convertirse en el primer seleccionado femenino argentino, en cualquier categoría, en superar la fase de grupos de una Copa Mundial de la FIFA.

La clasificación para el torneo fue obtenida durante el Sudamericano Sub 20, donde Argentina logró superar a Colombia en el hexagonal final y consiguió su lugar entre los representantes de Conmebol. Con la ilusión renovada, la Albiceleste iniciará ahora un nuevo desafío mundialista en territorio europeo.