¿Te imaginás volver a rendir Historia o Matemática? Así les fue a los famosos en UPD

Durante el receso invernal 2026, UPD Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE hizo una pausa en la competencia entre cursos de quinto año para abrir las puertas del estudio a reconocidas figuras de San Juan. Periodistas, músicos, conductores, influencers, emprendedores, humoristas, artistas y referentes gastronómicos aceptaron el reto de responder preguntas de las materias escolares, dejando de lado por un momento su actividad cotidiana para volver, simbólicamente, al aula.

Las ediciones especiales se convirtieron en una propuesta diferente dentro del certamen. Lejos de la presión por sumar puntos para llegar a Bariloche, los invitados pusieron a prueba su memoria, compartieron anécdotas de la secundaria y protagonizaron momentos de humor, estrategia y complicidad. Más de una respuesta despertó dudas, otras sorprendieron por su precisión y varias derivaron en recuerdos de profesores, exámenes y travesuras que marcaron aquella etapa.

Entre quienes aceptaron el desafío estuvieron los periodistas Natalia Bretillot, Nicolás Capellino, Alejandro Sánchez, Alejandro López, Diego Ruiz, Emmanuel Castro, Facundo Quiroga, Juan Hogalde, Daniela Pinardi, Lucho García, Diego Hidalgo, Claudia Campos, Marisa Gil, Mario Luis Romero e Ivana Sillero.

También participaron los empresarios y emprendedores Gabi Plaza, Rosana Mas, Agustín Álvarez y Daniela Gil; los músicos Alejandro Morales y Martín Krywokulski; y los conductores Lila Cosma, Luis Linares, Majo Soler, Sol Rojas y Juan Rondeau, junto a Nani y Pali y Uni y Waddo, integrantes del streaming Matecito.

Figuras importantes de la provincia participaron de los especiales de invierno de UPD. FOTO HUARPE.

La música tuvo una fuerte presencia con Eduardo Desimone, Mateo Pintor, Juanse Arano, Melisa Quiroga, Giselle Aldeco, Javier Acuña, Eliana Sánchez y Guido Ayala de Vía 66; Carlos Daniel García "Tuti"; Omar Páez y Gonzalo Gordillo de Sietecincuenta; Oscar Figueroa, Fabián Barrera, Emanuel Fernández de Parhelios, Emiliano Quintero; Javier y Fernando Lucero del dúo Los Lucero de Jáchal; y Martina Flores.

A ellos se sumaron los artistas Dany Love, Thurman, Juanma Flores y Marcela Rouge; los gastronómicos La Parrillita Gulera con Elías González; los influencers Ernesto Gómez (Haru ZG), Elina Guardia, Franco Doncel, Marisol Cibeira, Fernando Pacheco, Fos Moyano, Fernanda Delgadillo, Facu Clavero y Thomi Díaz; además de los humoristas Dani Pérez y Gonza Rabelis.

Las emisiones especiales también contaron con el acompañamiento de las marcas que apoyan a UPD, entregando cenas y premios a los participantes. Entre ellas estuvieron La Coqueta Cocina a la Brasa, Parque Parador de Montaña, La Bonita Casa de Campo, Siciliano Café y Pastas, Cereza Light, Corner, Pirlo Restaurant-Parrilla, De Moño Rojo y La Vitta Cocina Ítalo-Regional.

Con el cierre de este ciclo, UPD Unidos por el Desafío demostró que el conocimiento, la diversión y la nostalgia pueden compartir el mismo escenario. Durante dos semanas, el estudio dejó de ser únicamente el espacio de competencia para los estudiantes y se transformó en un lugar donde distintas generaciones volvieron a sentirse alumnos por un rato, confirmando que la secundaria sigue siendo una de las etapas más recordadas de la vida. Ahora, el programa retomará su formato habitual con la participación de las últimas escuelas que restan competir para completar la primera etapa del certamen.

Una vez definidos todos los clasificados, comenzarán los enfrentamientos entre los cursos ganadores, instancia que marcará el inicio de la segunda etapa de UPD Unidos por el Desafío, donde la competencia tendrá algunas sorpresas.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.