El Poder Judicial de San Juan confirmó una nueva fecha para los aspirantes al Concurso de Ingreso que no pudieron realizar la prueba de Dactilografía debido a la suspensión del turno del jueves 24 de septiembre por el viento Zonda.

La evaluación para las personas afectadas fue reprogramada para el martes 6 de octubre de 2026.

La medida alcanza a los inscriptos de la Primera Circunscripción Judicial que tenían asignado turno en horario vespertino el jueves 24 de septiembre, específicamente entre las 14:15 y las 16:45.

De esta manera, quienes tenían previsto presentarse en esos horarios y no pudieron realizar la evaluación debido a la suspensión deberán asistir en la nueva fecha establecida.

Qué deben consultar los aspirantes

Desde el Poder Judicial recordaron que el cronograma completo con el listado de inscriptos para la prueba de Dactilografía de la Primera Circunscripción Judicial se encuentra publicado en la página web oficial.

Los aspirantes afectados deben consultar el listado para verificar la información correspondiente a su turno y tener en cuenta la nueva fecha de evaluación.

La prueba de Dactilografía forma parte de las distintas instancias previstas dentro del Concurso de Aspirantes para Ingresar al Poder Judicial de San Juan.

La reprogramación permite completar la instancia que quedó pendiente luego de que las condiciones meteorológicas obligaran a suspender los turnos previstos para la tarde del jueves 24 de septiembre.

Los aspirantes afectados deberán presentarse el martes 6 de octubre, de acuerdo con las indicaciones y horarios establecidos en el cronograma oficial del Poder Judicial de San Juan.