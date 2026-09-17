Netflix estrenará el 13 de octubre TYSON, una docuserie de cuatro episodios que recorrerá la vida de Mike Tyson dentro y fuera del ring. La producción combinará imágenes de archivo, entrevistas con familiares y personas de su entorno, además del testimonio del propio excampeón mundial.

Dirigida por Floyd Russ, la serie seguirá al estadounidense desde su infancia en Brooklyn hasta convertirse, con 20 años, en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia. También abordará la fama y los conflictos personales que marcaron su trayectoria.

El adelanto publicado por Netflix muestra a Tyson revisando problemas con las drogas, dificultades económicas, su paso por prisión y momentos ligados a su carrera, como la pelea de 1997 ante Evander Holyfield. El documental buscará exponer las decisiones y consecuencias que moldearon su figura pública.

Tyson frente a su propio pasado

Uno de los ejes será la mirada actual del exboxeador sobre los años más turbulentos de su vida. En el tráiler, Tyson reconoce haberse convertido en alguien “adicto al caos” mientras repasa su ascenso, sus excesos y el impacto en su vida personal.

Su esposa, Lakiha “Kiki” Spicer, y uno de sus hijos participan para aportar una perspectiva familiar. Los testimonios mostrarán una faceta alejada del personaje intimidante que acompañó al púgil durante gran parte de su carrera.

La influencia de Cus D’Amato

La docuserie reconstruirá la relación con Cus D’Amato, el entrenador que detectó su potencial y fue decisivo en sus primeros años. El vínculo aparece como una de las claves para explicar su transformación de adolescente conflictivo a campeón mundial.

Tyson conquistó el título de los pesados en 1986 y reinó como campeón indiscutido entre 1987 y 1990. Décadas más tarde, regresó al ring en 2024 para enfrentar a Jake Paul en un combate transmitido por Netflix.

Otro estreno después de la docuserie

Netflix también lanzará Mike Tyson: Return of the Mike, un espectáculo unipersonal que se estrenará el 3 de noviembre. Allí, el exboxeador utilizará el humor para hablar sobre adicciones, salud mental, fama y distintos episodios de su historia.

Con ambos estrenos, la plataforma volverá sobre las distintas caras de Tyson: el campeón temido, la figura atravesada por controversias y el hombre que, décadas después de su apogeo, revisa su propia historia.