Los presidentes Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva podrían volver a encontrarse en diciembre, después de la tensión diplomática que provocaron las elecciones presidenciales de Brasil y la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos a través de Argentina. Las oportunidades más cercanas son las cumbres del Mercosur, el 4 de diciembre en Montevideo, y del G20, el 14 y 15 de ese mes en Miami.

Sin embargo, todavía no existe una reunión confirmada entre ambos mandatarios. Milei viajará la próxima semana a Madrid para participar de la Cumbre Iberoamericana, pero Lula no asistirá y enviará en su representación al canciller brasileño, Mauro Vieira.

Según informó Infobae, la Casa Rosada confirmó la presencia del mandatario argentino en el encuentro europeo del 4 y 5 de noviembre. Será su primer compromiso internacional de relevancia tras el enfrentamiento político que dejó el balotaje brasileño del domingo 25 de octubre.

Las dos fechas en que podrían verse Milei y Lula

El primer escenario posible será la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, programada para el viernes 4 de diciembre en Montevideo, Uruguay.

La reunión congregará a los mandatarios del bloque regional, aunque la participación de Milei todavía no fue confirmada oficialmente. Tampoco hay una bilateral anunciada con Lula.

La segunda oportunidad llegará el 14 y 15 de diciembre, durante la cumbre de presidentes del G20 que organizará Donald Trump en el complejo Trump National Doral, en Miami.

En el Gobierno argentino consideran muy probable la asistencia de Milei por su cercanía política con el mandatario estadounidense. La eventual presencia de Lula también será determinante para que pueda producirse un encuentro.

El primer contacto será entre los cancilleres

Antes de las cumbres presidenciales, Argentina y Brasil tendrán una oportunidad de diálogo diplomático en Estados Unidos.

El canciller argentino, Pablo Quirno, participará de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, prevista para el 30 y 31 de octubre en Atlanta.

Allí coincidirá con su par brasileño, Mauro Vieira, en el primer encuentro multilateral de ambas cancillerías después de la reelección de Lula y del episodio protagonizado por Bolsonaro.

El contacto podría servir para evaluar el estado de las relaciones entre ambos países, aunque no se anunció una reunión bilateral específica.

La salida de Bolsonaro profundizó el conflicto

La tensión entre Milei y Lula se agravó después de que la Casa Rosada decidiera no felicitar formalmente al mandatario brasileño por su victoria electoral.

A ese escenario se sumó la salida del excandidato Flávio Bolsonaro, quien atravesó Misiones y posteriormente viajó hacia Estados Unidos en un avión privado.

La Justicia argentina abrió actuaciones preliminares para esclarecer si hubo colaboración de funcionarios nacionales. La jueza María Eugenia Capuchetti ordenó preservar registros de cámaras de seguridad del aeropuerto de Puerto Iguazú y solicitar información a Migraciones.

Desde el Gobierno sostuvieron que Bolsonaro no registraba restricciones de Interpol que impidieran su ingreso o salida del territorio argentino.

Lula envió un mensaje tras el silencio de Milei

El mandatario brasileño también marcó distancia con el Gobierno argentino al agradecer públicamente las felicitaciones que recibió del expresidente Mauricio Macri.

En su respuesta, Lula recordó los tiempos en que las diferencias entre Argentina y Brasil se resolvían de manera civilizada y republicana, una expresión interpretada como una referencia al actual vínculo bilateral.

Mientras crece la tensión política, ambos gobiernos buscan sostener las relaciones comerciales y el funcionamiento del Mercosur.

Las citas internacionales de diciembre podrían abrir una instancia de acercamiento. Por ahora, la posibilidad de que Milei y Lula vuelvan a verse dependerá de sus respectivas agendas y de las decisiones diplomáticas que adopten en las próximas semanas.