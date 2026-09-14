Franco Colapinto cerró el Gran Premio de España con una de sus mejores actuaciones de la temporada al finalizar en el séptimo puesto. El resultado le permitió sumar puntos y continuar consolidándose en la temporada 2026 de Fórmula 1.

Después de la competencia disputada en España, el piloto argentino tendrá que esperar para volver a subirse al monoplaza. La próxima cita del campeonato será el Gran Premio de Italia, que se disputará en el circuito de Monza.

La actividad comenzará durante el viernes con los entrenamientos libres, continuará el sábado con la clasificación y tendrá su momento principal el domingo, cuando se dispute la carrera.

Un resultado que ilusiona

El séptimo puesto conseguido en España significó un importante resultado para Colapinto. El argentino logró mantenerse en la zona de puntos y completó una carrera en la que pudo competir con pilotos de equipos de mayor rendimiento.

La actuación también le permitió sumar confianza de cara a las próximas fechas de un campeonato que entró en una etapa decisiva.

Colapinto buscará repetir una actuación positiva en Monza, un circuito histórico de la Fórmula 1 conocido por sus largas rectas y altas velocidades.

El calendario que viene

Después del Gran Premio de España, la Fórmula 1 continuará su recorrido por Europa. Italia será la próxima parada y luego el campeonato seguirá con nuevas competencias que pondrán a prueba el rendimiento del argentino y de su equipo.

El objetivo de Colapinto será mantener la regularidad y continuar sumando puntos en las próximas carreras.

La expectativa estará puesta nuevamente en el argentino cuando vuelva a salir a pista en Monza, donde buscará prolongar el buen momento que comenzó con su séptimo lugar en España.