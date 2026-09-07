Colapinto tendrá pocos días para descansar después de su actuación en Monza. El piloto argentino volverá a competir el domingo 13 de septiembre, en la próxima fecha del calendario de la Fórmula 1, que se desarrollará en España.

La carrera será especial porque significará el estreno del nuevo circuito de Madrid, conocido como Madring, que se incorpora al calendario de la máxima categoría. La actividad comenzará el viernes 11 de septiembre con los entrenamientos, continuará el sábado con la clasificación y finalizará el domingo con la carrera.

Colapinto viene de sumar en Italia

El argentino tuvo una carrera exigente en el Gran Premio de Italia. Después de un despiste que le hizo perder posiciones, logró recuperarse y terminó noveno, dentro de la zona de puntos.

La competencia en Monza tuvo como ganador a Kimi Antonelli, quien consiguió una histórica victoria en su casa tras largar desde el puesto 19. George Russell y Max Verstappen completaron el podio.

Colapinto, en tanto, volvió a demostrar capacidad de recuperación después de un momento complicado durante la carrera y cerró el fin de semana con dos puntos para Alpine.

Cuándo vuelve a correr

La actividad del Gran Premio de España comenzará el viernes 11 de septiembre, mientras que la clasificación se realizará el sábado 12. La carrera principal será el domingo 13 de septiembre.

El nuevo trazado madrileño será el escenario del próximo capítulo de la temporada para Colapinto, que buscará continuar sumando puntos y consolidar su lugar dentro de Alpine.