Cuándo vuelve a jugar Argentina por las Eliminatorias al Mundial 2027

La Selección Argentina de básquetbol cerró la primera ventana de la segunda fase de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2027 con sensaciones divididas.

El equipo argentino consiguió una importante victoria ante Puerto Rico en Mar del Plata, pero luego cayó frente a Canadá en Québec. Con esos resultados, el seleccionado continúa en carrera y mantiene un balance positivo en el camino hacia la próxima Copa del Mundo.

Argentina suma seis triunfos y una derrota a lo largo de las Eliminatorias disputadas hasta el momento.

Una victoria y una derrota

En el inicio de esta nueva instancia, el seleccionado se impuso 89-75 ante Puerto Rico como local.

Luego, en Canadá, protagonizó un partido de alto nivel, aunque terminó cayendo 97-92 frente al seleccionado canadiense.

Los resultados forman parte de una segunda fase en la que cada encuentro puede resultar determinante, ya que los equipos arrastran los registros obtenidos durante la primera ronda.

Cómo es el camino hacia Qatar

La segunda fase de las Eliminatorias americanas está compuesta por dos grupos de seis equipos.

Los tres primeros de cada zona lograrán la clasificación directa al Mundial, mientras que también habrá una séptima plaza disponible para el mejor equipo ubicado en el cuarto puesto.

Argentina deberá continuar enfrentando a los seleccionados que llegaron desde el otro grupo, con partidos tanto de local como de visitante.

Lo que viene para la Selección

El equipo dirigido por Pablo Prigioni volverá a tener actividad en las próximas ventanas internacionales, donde buscará sostener su posición y acercarse al objetivo de clasificarse al Mundial.

La derrota ante Canadá no modificó la competitividad del seleccionado, que sigue con un balance favorable y sabe que cada resultado tendrá peso en la definición.

Con el sueño de Qatar 2027 como horizonte, Argentina deberá afrontar los próximos compromisos con la obligación de mantener la regularidad y sumar los triunfos necesarios para asegurar su presencia en la máxima cita mundialista.