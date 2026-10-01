Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina tras enfrentar a Bolivia

La Selección Argentina ya tiene definido su próximo compromiso después del amistoso ante Bolivia. El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a jugar el sábado 3 de octubre frente a Burkina Faso, en el segundo encuentro de la fecha FIFA.

El partido comenzará a las 21 y será otra oportunidad para que el entrenador continúe probando variantes y nuevas caras en el plantel después del Mundial 2026.

Luego llegará uno de los encuentros más esperados por los hinchas argentinos: la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina

Argentina enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre desde las 21. Será el segundo de los tres amistosos programados para esta ventana internacional.

Messi no estará disponible para ese encuentro, ya que su regreso quedó reservado exclusivamente para el último amistoso de la serie.

Después de Burkina Faso, la Albiceleste volverá a presentarse el martes 6 de octubre frente a Benín, desde las 20, en el estadio Monumental.

La despedida de Lionel Messi

El encuentro ante Benín tendrá un significado especial porque marcará el último partido de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina.

El capitán regresará al país especialmente para formar parte del encuentro y despedirse del público argentino luego de haber anunciado su retiro del seleccionado tras el Mundial 2026.

Messi cerrará así una etapa histórica de más de dos décadas con la Albiceleste, en la que se convirtió en el futbolista con más partidos disputados y en el máximo goleador de la historia del seleccionado.

Además, consiguió el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América y la Finalissima, entre otros títulos.

La agenda de Argentina

Tras enfrentar a Bolivia en Córdoba, el calendario continuará con Burkina Faso el sábado 3 de octubre y finalizará el martes 6 frente a Benín.

El último encuentro concentrará todas las miradas por tratarse de la despedida definitiva de Messi, quien volverá a vestir por última vez la camiseta número 10 de la Selección Argentina.