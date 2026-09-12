Cuándo vuelve a jugar San Martín tras la derrota con Quilmes

San Martín no tendrá demasiado tiempo para lamentar la derrota sufrida ante Quilmes, ya que volverá a jugar este miércoles 16 de septiembre. El Verdinegro recibirá a Tristán Suárez desde las 15, por la fecha 21 de la Primera Nacional.

El encuentro será en condición de local y corresponde a una fecha que había sido suspendida y posteriormente reprogramada. Ahora, el partido aparece como una oportunidad inmediata para que el equipo sanjuanino pueda recuperarse.

Un duelo directo por los primeros lugares

Tristán Suárez es uno de los equipos que lidera la zona, por lo que el compromiso tendrá una importancia especial para San Martín. Un triunfo le permitiría al Verdinegro volver a descontar directamente contra uno de sus principales competidores.

La derrota frente a Quilmes dejó a San Martín con 41 puntos, aunque todavía se mantiene en puestos de Reducido. Por eso, el encuentro pendiente del miércoles aparece como una posibilidad para volver a sumar y sostenerse en la pelea.

El desafío después de Quilmes

San Martín deberá dar vuelta rápidamente la página después de la caída en el estadio Centenario. El equipo sanjuanino tendrá ahora la posibilidad de volver a jugar ante su gente y buscar una respuesta inmediata.

El margen se achica a medida que avanza el torneo y cada punto adquiere mayor importancia. En ese escenario, enfrentar a uno de los equipos que pelea en los primeros lugares convierte al partido en una prueba importante para el Verdinegro.

Una oportunidad para recuperarse

El partido ante Tristán Suárez puede marcar buena parte de las posibilidades de San Martín de seguir mirando hacia los primeros lugares. Una victoria no solo significaría recuperarse de la derrota ante Quilmes, sino también descontar directamente frente a uno de sus competidores.

El Verdinegro continúa en puestos de Reducido y tendrá una nueva oportunidad apenas unos días después de su última presentación. San Martín y Tristán Suárez se enfrentarán este miércoles 16 de septiembre desde las 15.