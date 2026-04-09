La misión Artemis II inició su regreso a la Tierra y la NASA confirmó que el aterrizaje de la cápsula Orión está previsto para el viernes 10 de abril, tras completar con éxito una maniobra clave de corrección de trayectoria.

Se trata de la RTCB, una operación de propulsión que permite ajustar con precisión el ingreso de la nave a la atmósfera terrestre, garantizando un ángulo adecuado para un amerizaje seguro.

Según el control de misión, los astronautas encendieron correctamente los motores de la cápsula en la primera de tres maniobras previstas para afinar la trayectoria de retorno, en lo que fue calificado como un procedimiento exitoso.

Este ajuste resulta fundamental para asegurar que la nave reingrese en las condiciones necesarias y pueda descender de manera controlada en el océano.

La NASA prevé condiciones climáticas favorables para el descenso, que se realizará en el océano Pacífico, cerca de las costas de San Diego, en California.

Una vez completado el amerizaje, la tripulación será rescatada por el buque de la Marina de Estados Unidos USS John Murtha, que estará a cargo de las tareas de recuperación.

Desde la agencia espacial destacaron que la misión avanza según lo planificado y remarcaron que este tramo final es clave para validar los sistemas de retorno, en el marco del programa Artemis que busca llevar nuevamente astronautas a la Luna.