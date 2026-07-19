Cuándo vuelve la Selección a Argentina tras perder la final del Mundial

El seleccionado argentino cierra su etapa en Estados Unidos luego de disputar el último partido del Mundial 2026 en Nueva York. Los futbolistas y el cuerpo técnico iniciarán el retorno hacia Buenos Aires en un vuelo chárter pocas horas después del cruce ante España.

La planificación de la Asociación del Fútbol Argentino estableció un margen de al menos 6 horas posteriores al encuentro para desalojar el estadio, resolver los compromisos protocolares, superar las revisiones de seguridad y completar el traslado hacia la terminal aérea.

Con este esquema, la salida del avión se pautó en una franja horaria que va desde la medianoche del domingo hasta las 3 de la madrugada del lunes. Al no programarse celebraciones oficiales, se prevé que la partida ocurra en los primeros tramos de ese período.

El trayecto aéreo directo que une Nueva York con la capital argentina se extenderá por cerca de 11 horas. De este modo, el arribo de la comitiva al Aeropuerto Internacional de Ezeiza se concretará durante el mediodía del lunes 20 de julio.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron la organización de un recibimiento especial para los futbolistas ni se fijaron puntos de reunión públicos para que los aficionados asistan a saludar a los subcampeones del mundo en su llegada a suelo nacional.