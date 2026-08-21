Las Leonas y Los Leones superaron la primera fase del Mundial de Hockey Sobre Césped 2026 y ya tienen definido su camino en la segunda ronda del certamen, donde buscarán quedar entre los dos primeros de sus respectivos grupos para alcanzar las semifinales.

En esta instancia, los dos mejores equipos de cada zona de la primera fase avanzaron a un nuevo grupo de cuatro seleccionados. Los equipos que ya se enfrentaron no vuelven a jugar entre sí y trasladan a esta ronda los puntos obtenidos en ese partido.

Las Leonas terminaron primeras e invictas en el Grupo B, con siete puntos. Empataron 1 a 1 ante Estados Unidos en el debut y luego vencieron a Alemania y Escocia.

El seleccionado argentino integrará ahora el Grupo F junto a Bélgica, España y Alemania. Las Leonas comenzarán con tres puntos por la victoria 3 a 2 ante Alemania. Bélgica y España tendrán un punto cada una por el empate 1 a 1 que protagonizaron en la primera fase, mientras que Alemania arrancará sin unidades.

Cuándo juegan Las Leonas

Argentina enfrentará a España el sábado 22 de agosto a las 15:30, hora argentina. Luego jugará ante Bélgica el lunes 24, también a las 15:30.

Ambos partidos se disputarán en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica.

Por su parte, Los Leones finalizaron segundos en el Grupo A con seis puntos. El seleccionado argentino consiguió triunfos ante Japón y Nueva Zelanda, pero perdió 3 a 1 frente a Países Bajos.

Argentina y Países Bajos avanzaron desde el Grupo A, mientras que Inglaterra e India llegaron desde el Grupo D para completar el Grupo E.

Los Leones comenzarán esta instancia sin puntos, ya que trasladan la derrota ante Países Bajos. Inglaterra, en cambio, arrancará con tres unidades por su victoria 4 a 2 frente a India.

Cuándo juegan Los Leones

El equipo argentino enfrentará a Inglaterra el sábado 22 de agosto a las 14:00, hora argentina. Su segundo partido será ante India el lunes 24 a las 9:45.

Los dos encuentros se jugarán en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Países Bajos.

Las Leonas y Los Leones necesitan finalizar entre los dos mejores de sus grupos para avanzar a las semifinales del Mundial. Los equipos que queden afuera de esa pelea continuarán disputando partidos para definir las posiciones finales del torneo.