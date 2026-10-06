Cuánta plata le ofreció Tini Stoessel a su papá para terminar con la guerra

Ángel de Brito reveló en LAM detalles inéditos sobre la feroz disputa interna que atraviesa la familia Stoessel. Según detalló el periodista, la cantante Tini Stoessel le habría propuesto una salida económica a su padre Alejandro Stoessel para destrabar el manejo del patrimonio familiar tras finalizar su relación laboral.

La oferta que Tini Stoessel le presentó a Alejandro Stoessel consiste en un 5 por ciento del total acumulado en las cuentas societarias. De Brito enfatizó que la propuesta es esa cifra o nada, lo que genera resistencia en la contraparte debido a los millones de dólares que implica la masa patrimonial administrada.

El origen de este choque comercial entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel radica en la ruptura profesional ocurrida tiempo atrás. La artista encargó auditorías contables para controlar las empresas vinculadas a sus actuaciones y contratos internacionales luego de un mandato de 15 años a cargo de su progenitor.

Un detonante clave expuesto por Ángel de Brito involucra directamente al futbolista Rodrigo De Paul. El conductor detalló que la crisis estalló cuando Alejandro Stoessel sugirió firmar un pacto premarital antes de la boda y la respuesta del deportista fue tajante: "No te lo firmo".

Aquel cruce contractual provocó un distanciamiento irreversible entre las partes. Adicionalmente, el intento de adquirir una propiedad valuada en $7500000 en Madrid profundizó los reclamos económicos sobre el capital que hoy intenta dividir la famosa intérprete de sus antiguos administradores.