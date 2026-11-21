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Fiesta Nacional del Sol 2026: cuánto cuesta comer y tomar algo en el predio
POR REDACCIÓN
Desde hamburguesas y choripanes hasta sándwiches de punta de espalda, carnes a la llama y parrilladas, la oferta gastronómica es uno de los atractivos de la Fiesta Nacional del Sol 2026. En el predio, los visitantes pueden encontrar distintas alternativas para comer y tomar algo, con precios que varían según el puesto y el tipo de propuesta.
Uno de los puestos relevados por GRUPO HUARPE ofrece hamburguesas XL simples a $10.000 y dobles a $12.000. También tiene choripanes a $11.000, sándwiches de punta de espalda a $21.000 y conos de papas fritas a $3.000.
En ese mismo local, las gaseosas y aguas saborizadas de 500 mililitros cuestan $3.500, mientras que el agua mineral de igual tamaño se vende a $2.500. Para quienes prefieren cerveza, las latas de 473 mililitros de Budweiser y Quilmes cuestan $4.500, mientras que las de 710 mililitros llegan a los $7.000. El copón de fernet de 750 mililitros tiene un valor de $8.000.
Sándwiches de carne y parrilladas
Las opciones con carne también tienen un lugar destacado entre las propuestas gastronómicas. En uno de los puestos, el sándwich de asado se vende a $20.000, mientras que el de bondiola mechada al disco cuesta $15.000. La selección de parrilla al plato, por su parte, tiene un valor de $25.000.
En otro local, el sándwich de carne a la llama acompañado por una bebida de 500 mililitros se ofrece a $20.000. También hay promociones para quienes eligen punta de espalda: el sándwich acompañado por una gaseosa de 500 mililitros cuesta $23.000, mientras que el combo con una cerveza de 710 mililitros alcanza los $26.000.
En ese mismo puesto, el sándwich de punta de espalda con una gaseosa de 1,5 litros también se ofrece a $26.000.
Cuánto cuestan las bebidas y los tragos
La oferta gastronómica se completa con diferentes alternativas para acompañar la comida. Además de las gaseosas, aguas y cervezas, los visitantes pueden encontrar tragos preparados en las barras instaladas en el predio.
Entre las opciones relevadas, el copón de fernet de 750 mililitros cuesta $8.000 en uno de los puestos, mientras que en otro se ofrece a $10.000. La cerveza también presenta diferencias de acuerdo con el comercio: las latas de 473 mililitros aparecen a $4.500 en un local y a $6.000 en otro.
De esta manera, quienes recorran la Fiesta Nacional del Sol podrán elegir entre comidas rápidas, carnes a la parrilla y distintas promociones que combinan comida y bebida. Los valores muestran que el gasto dependerá tanto de la elección gastronómica como del puesto en el que se realice la compra.
Los precios corresponden a los carteles exhibidos en distintos puestos durante la primera jornada de la FNS 2026 y pueden variar entre los locales.