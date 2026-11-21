Desde hamburguesas y choripanes hasta sándwiches de punta de espalda, carnes a la llama y parrilladas, la oferta gastronómica es uno de los atractivos de la Fiesta Nacional del Sol 2026. En el predio, los visitantes pueden encontrar distintas alternativas para comer y tomar algo, con precios que varían según el puesto y el tipo de propuesta.

Uno de los puestos relevados por GRUPO HUARPE ofrece hamburguesas XL simples a $10.000 y dobles a $12.000. También tiene choripanes a $11.000, sándwiches de punta de espalda a $21.000 y conos de papas fritas a $3.000.

En ese mismo local, las gaseosas y aguas saborizadas de 500 mililitros cuestan $3.500, mientras que el agua mineral de igual tamaño se vende a $2.500. Para quienes prefieren cerveza, las latas de 473 mililitros de Budweiser y Quilmes cuestan $4.500, mientras que las de 710 mililitros llegan a los $7.000. El copón de fernet de 750 mililitros tiene un valor de $8.000.

Uno de los puestos ofrece hamburguesas XL, choripanes y sándwiches de punta de espalda. sándwiches de carne a la llama forman parte de la oferta gastronómica de la FNS.

Sándwiches de carne y parrilladas

Las opciones con carne también tienen un lugar destacado entre las propuestas gastronómicas. En uno de los puestos, el sándwich de asado se vende a $20.000, mientras que el de bondiola mechada al disco cuesta $15.000. La selección de parrilla al plato, por su parte, tiene un valor de $25.000.

La oferta gastronómica incluye sándwiches de bondiola mechada al disco, asado y parrilla al plato.

En otro local, el sándwich de carne a la llama acompañado por una bebida de 500 mililitros se ofrece a $20.000. También hay promociones para quienes eligen punta de espalda: el sándwich acompañado por una gaseosa de 500 mililitros cuesta $23.000, mientras que el combo con una cerveza de 710 mililitros alcanza los $26.000.

En ese mismo puesto, el sándwich de punta de espalda con una gaseosa de 1,5 litros también se ofrece a $26.000.

Cuánto cuestan las bebidas y los tragos

La oferta gastronómica se completa con diferentes alternativas para acompañar la comida. Además de las gaseosas, aguas y cervezas, los visitantes pueden encontrar tragos preparados en las barras instaladas en el predio.

El sándwich de carne a la llama, es una de las opciones que ofrecen los puestos gastronómicos de la FNS.

Entre las opciones relevadas, el copón de fernet de 750 mililitros cuesta $8.000 en uno de los puestos, mientras que en otro se ofrece a $10.000. La cerveza también presenta diferencias de acuerdo con el comercio: las latas de 473 mililitros aparecen a $4.500 en un local y a $6.000 en otro.

De esta manera, quienes recorran la Fiesta Nacional del Sol podrán elegir entre comidas rápidas, carnes a la parrilla y distintas promociones que combinan comida y bebida. Los valores muestran que el gasto dependerá tanto de la elección gastronómica como del puesto en el que se realice la compra.

Los combos de sándwich de punta de espalda con bebida llegan a los $26.000.

Los precios corresponden a los carteles exhibidos en distintos puestos durante la primera jornada de la FNS 2026 y pueden variar entre los locales.