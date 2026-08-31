Cuánto cuesta la lujosa mansión que De Paul le compró a Tini en Miami

Un nuevo capítulo se abrió en la vida de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel en Estados Unidos. En medio de la fuerte polémica y el escándalo que rodea a la familia de la cantante por la administración y el manejo de su patrimonio, se conocieron los planes que comparte la pareja en Miami.

El periodista Gustavo Méndez reveló en el programa La Mañana con Moria, transmitido por el canal El Trece, los detalles de la millonaria adquisición que realizó el futbolista para instalarse junto a la artista mientras continúa su carrera profesional en territorio norteamericano.

De acuerdo con la información brindada en el ciclo televisivo, el mediocampista desembolsó una importante cifra por la vivienda, la cual posee la particularidad de estar construida íntegramente en un solo nivel.

Al respecto, Méndez aseguró que "Rodrigo De Paul compró él una casa en Miami por cuatro millones y medio de dólares, de una sola planta, en una zona cercana al estadio del Inter Miami" para asegurar la comodidad de ambos. Sobre la estadía de la pareja en este nuevo hogar, el comunicador añadió que "Es donde van a vivir mientras él siga en ese club" deportivo.

No obstante, la pareja también contempla la posibilidad de regresar a la Argentina en el futuro. Según los datos provistos por el periodista, el futbolista mantiene conversaciones con las autoridades de Racing Club para concretar su retorno al fútbol local más adelante. Al referirse a esta alternativa, Méndez detalló que "Él está charlando con Racing Club para volver acá, tal vez en el momento en que sean padres con Tini Stoessel" y decidan radicarse nuevamente en el país.

El periodista también vinculó estos cambios con el presente profesional de la cantante, mencionando que ella nunca había vivido de manera completamente independiente hasta que inició la convivencia con el deportista durante la etapa en la que ambos residieron en Europa. En ese sentido, reveló que la artista evaluó la compra de un inmueble en el pasado, pero su padre, Alejandro Stoessel, le sugirió no realizar esa operación inmobiliaria.

Este nuevo rumbo coincide con un momento de reestructuración en la carrera de la joven. En paralelo con las versiones y rumores de una auditoría sobre las empresas asociadas a su padre, la cantante comenzó a asumir un rol protagónico y a ejercer mayor control sobre las decisiones de sus espectáculos.

Sobre esta transición, el panelista explicó que "Ella tomó control de la parte artística, cambió muchas cosas del show en cuanto a las canciones y más" para renovar su propuesta de cara al público. Finalmente, Méndez informó que la artista rechazó una propuesta para brindar shows en Alemania, una determinación vinculada de forma directa con las condiciones de los contratos de sus presentaciones en el continente europeo.