Las cuotas de los geriátricos de San Juan pueden llegar a $2.000.000 mensuales o superar esa cifra, según los cuidados requeridos. En noviembre de 2026, Zona Azul, en Caucete, es una de las pocas residencias que exhibe un monto: desde $1.800.000 por mes en una calculadora de su web.

El monto no constituye un presupuesto vigente y debe confirmarse. En agosto, 0264Noticias informó cuotas de más de $1.000.000 y hasta $2.000.000. En octubre, un abogado consultado por Canal 13 habló de prestaciones superiores a $2.000.000.

Precios y servicios de cuatro geriátricos sanjuaninos

Zona Azul está ubicada en Ruta 20 y Enfermera Medina, Caucete. Informa habitaciones individuales o compartidas con baño privado, cuatro comidas, lavandería, cuidados permanentes, talleres cognitivos y recreación; ofrece residencia permanente, estadías temporarias y centro de día. Aclara que trabaja exclusivamente con particulares.

Residencia Vallesol, en Caseros 274 Norte, Capital, ofrece alojamiento permanente y hogar de día, pensión completa, dietas, lavado y planchado, actividades de estimulación y control médico. Su página diferencia prestaciones opcionales como kinesiología, peluquería, podología, traslados y compra de medicamentos e insumos. No publica aranceles.

Hogar Virgen del Valle, en 25 de Mayo Este 554, Capital, describe atención de enfermería las 24 horas, controles médicos, kinesiología, nutrición personalizada, psicología y actividades recreativas. Tampoco exhibe cuotas mensuales en su sitio.

Malleo Lodge, con sedes en avenida Alem 157 Norte y 25 de Mayo 418 Este, ofrece residencia permanente, centro de día de 4 a 12 horas con comidas y planes de geriatría domiciliaria. Estos últimos contemplan visitas de enfermería y prestaciones médicas según el plan, pero no muestran un precio público.

Qué puede aumentar la cuota mensual

El presupuesto depende de si la persona puede desenvolverse sola, necesita ayuda para higienizarse o movilizarse, o requiere mayor supervisión. También influyen el tipo de habitación, los cuidados nocturnos y las terapias necesarias.

Antes de firmar, conviene pedir por escrito si la cuota incluye medicamentos, pañales, elementos de higiene, kinesiología individual, traslados, consultas externas y eventuales aumentos. Que una residencia anuncie atención permanente no significa que todos esos gastos estén contemplados.

Qué cubre PAMI y quiénes pueden acceder

PAMI dispone de residencias de larga estadía para afiliados mayores de 60 años que necesitan cuidados que no pueden recibir en su entorno. El ingreso no es automático: requiere evaluación sociosanitaria, documentación médica, consentimiento de la persona y disponibilidad de plazas.

La cobertura en instituciones conveniadas puede incluir un coseguro descontado de los haberes. La normativa prevé exención para quienes cobran hasta una jubilación mínima o tienen hijos a cargo; para otros nuevos ingresos establece descuentos escalonados del 20% al 70%, de acuerdo con sus ingresos previsionales.

Un padrón de agosto de 2026 identifica en San Juan a La Casa de Mis Padres, Miraflores y San Gabriel como prestadores con convenio. Las familias deben confirmar con PAMI si la nómina sigue vigente y si existen vacantes.

Alternativas y controles antes de contratar

Cuando no se necesita alojamiento las 24 horas, el centro de día o los cuidados domiciliarios pueden ser opciones a evaluar. Su costo depende de las horas y la asistencia requerida.

Además del precio, es indispensable corroborar la licencia de funcionamiento. La Dirección de Regulación y Control de Gestión de San Juan recibe consultas sobre habilitaciones en el 0264 4305819. Pedir un presupuesto escrito permite saber cuánto pagará cada familia.