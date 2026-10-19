La Fiesta Nacional de la Chaya 2027 ya tiene definida su programación principal y se prepara para cinco noches de música en el Autódromo Ciudad de La Rioja. El festival se desarrollará desde el jueves 4 hasta el lunes 8 de febrero y reunirá a figuras del folklore, el cuarteto, la música popular y el género urbano.

Entre los artistas anunciados se encuentran Cazzu, Abel Pintos, Soledad, Luciano Pereyra, Sergio Galleguillo, Karina La Princesita y Q’ Lokura. La propuesta también incluirá a referentes del folklore como Lázaro Caballero, Christian Herrera, El Indio Lucio Rojas, Ahyre, Campedrinos y La Bruja Salguero, además de LBC y Euge Quevedo y El Loco Amato.

La grilla de la Chaya 2027, noche por noche

La primera jornada será el jueves 4 de febrero, con las presentaciones de Luciano Pereyra, Lázaro Caballero, Christian Herrera y Karina La Princesita.

El viernes 5 será el turno de LBC y Euge Quevedo, Campedrinos y Ahyre, mientras que el sábado 6 subirán al escenario Q’ Lokura, El Indio Lucio Rojas y Cazzu.

La programación continuará el domingo 7 con Abel Pintos, Soledad y La Bruja Salguero. El cierre, previsto para el lunes 8 de febrero, estará a cargo de Sergio Galleguillo y El Loco Amato.

La combinación de artistas busca reunir distintas generaciones y públicos, con una programación que alterna propuestas tradicionales del folklore con cuarteto y música urbana.

Cuánto cuestan las entradas

La preventa de entradas comenzó el lunes 19 de octubre a través de Paseshow. Los valores anunciados por noche son de $65.000 para plateas y $35.000 para el sector rancho. Los precios promocionales estarán disponibles hasta el 15 de noviembre o hasta agotar el cupo establecido.

La compra se realiza mediante la plataforma Paseshow. La organización también informó que próximamente anunciará los canales y las plataformas que transmitirán el festival en vivo.

Una fiesta tradicional del norte argentino

La Chaya es una de las celebraciones populares más representativas de La Rioja. Vinculada con las tradiciones de los pueblos originarios y las costumbres criollas, combina música, danza y rituales festivos en los que el agua, la harina y la albahaca ocupan un lugar central.

El festival principal se desarrolla en la capital riojana, mientras que durante febrero las celebraciones también se extienden a los barrios y localidades de la provincia, con chayas populares y los tradicionales topamientos.

Con cinco jornadas confirmadas y una programación que reúne a artistas de distintos estilos, la edición 2027 volverá a convertir a La Rioja en uno de los principales puntos de encuentro musical del verano argentino.