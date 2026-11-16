La banda de punk rock se presentará el sábado 21 de noviembre en Mamadera Bar. El recital comenzará a las 23 y las entradas se encuentran disponibles a través de EntradaWeb, con precios que van desde los $25.000 hasta los $35.000.

La presentación tendrá lugar en el Predio Central de Mamadera, ubicado sobre el lateral de avenida Circunvalación Norte 1959, en Capital. La jornada también contará con la participación de Después de Viejos, banda invitada que acompañará la fecha.

Bulldog es una de las agrupaciones referentes del punk rock argentino y cuenta con una trayectoria de más de tres décadas dentro de la escena nacional. Su regreso a San Juan representa una nueva oportunidad para reencontrarse con sus seguidores y compartir un repertorio marcado por sus canciones más reconocidas.

En cuanto a las entradas, la venta se realiza a través de la plataforma EntradaWeb. Los valores anunciados son de $25.000 para la primera preventa, $30.000 para la segunda y $35.000 para la entrada general. Además, se informó una promoción de 2x1 al seleccionar dos tickets durante el proceso de compra.

El recital está destinado a mayores de 18 años. También se informó la disponibilidad de entradas para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) en boletería.

Datos del recital: