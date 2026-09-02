River Plate volverá a recibir una importante suma de dinero gracias a la carrera de Enzo Fernández. El mediocampista de la Selección argentina fue transferido del Chelsea al Manchester City por una cifra cercana a los 145 millones de euros, en una operación récord para el fútbol inglés.

El club de Núñez, donde Fernández realizó buena parte de su formación, será beneficiado por el mecanismo de solidaridad de FIFA, un sistema que reconoce económicamente a las instituciones que participaron en la formación de un futbolista cuando posteriormente es transferido entre clubes de distintas asociaciones.

Cuánto recibirá River

De acuerdo con las estimaciones conocidas, River percibirá más de 5 millones de euros por la nueva transferencia. La cifra surge del porcentaje correspondiente al club formador sobre el monto de la operación.

El ingreso se suma a las distintas ganancias que la institución de Núñez ya obtuvo a partir de la trayectoria de Fernández desde su salida del fútbol argentino.

En 2023, Chelsea había adquirido al volante desde Benfica por una cifra de 121 millones de euros, en una de las transferencias más importantes de la historia del fútbol inglés. River también obtuvo beneficios económicos vinculados a aquella operación.

Un pase de 145 millones de euros

El Manchester City desembolsará alrededor de 145 millones de euros para quedarse con el mediocampista argentino, quien firmó un contrato de cinco años. En libras esterlinas, la operación fue informada en torno a los 125 millones, cifra que iguala el récord de transferencia británico.

Fernández se reencontrará en Manchester con Enzo Maresca, quien ya lo dirigió durante su etapa en Chelsea. El argentino viene de una temporada destacada, en la que convirtió 15 goles y aportó siete asistencias con el conjunto londinense.

La formación como fuente de ingresos

El nuevo pase vuelve a poner en escena el valor que tiene para River la formación de futbolistas. El mecanismo de solidaridad contempla una compensación para los clubes que participaron en el desarrollo de un jugador entre determinadas edades, permitiéndoles obtener un porcentaje cuando el futbolista es transferido.

En el caso de Fernández, su recorrido por las inferiores de River y su posterior consolidación en Primera le permiten al club seguir generando ingresos incluso años después de su salida.

El mediocampista llegó a Primera en 2020 y luego fue cedido a Defensa y Justicia, donde ganó la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana. Tras regresar a River, se consolidó rápidamente y fue transferido a Benfica en 2022.

Su crecimiento en Europa, su consagración con la Selección argentina y sus posteriores transferencias hicieron que su valor se multiplicara hasta convertirlo nuevamente en protagonista de una operación millonaria.