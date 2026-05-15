Cuánto le pagaba Tinelli a Milett Figueroa para mantenerla como novia

La historia entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa parece no tener fin. Aunque el romance ya es parte del pasado, este 15 de mayo de 2026 salieron a la luz detalles desconocidos sobre cómo fue la estadía de la modelo peruana en Buenos Aires.

Todo ocurrió durante el programa La Mañana con Moria, donde el periodista Gustavo Méndez recordó la ubicación exacta donde ella residía durante su participación en el certamen de baile. Según sus palabras, “Cuando vino acá no estaba en Nordelta, ella estaba en un departamento del barrio de Recoleta”.

Fue en ese momento cuando Mimi Alvarado decidió lanzar una información explosiva sobre el aspecto económico de esa etapa. La invitada aseguró que el conductor era quien financiaba el lujoso estilo de vida de su pareja.

En medio del asombro del piso, Mimi afirmó que “Se lo pagaba Marcelo mientras estaba en el Bailando también, 3000 dólares. Le hizo mucho daño y mucha macumba”. Esta revelación sobre el costo mensual del alquiler y las supuestas prácticas esotéricas generó un clima de tensión inmediata en el estudio.

Moria Casán no se quedó callada y planteó una teoría sobre el presente del presentador. La conductora vinculó estos hechos con la situación actual de sus negocios al comentar que “Lo que decís es fuerte, ¿el declive de la empresa y de todo de Marcelo es por eso?”. La charla tomó un tono aún más oscuro cuando se profundizó en las acusaciones contra el entorno familiar de la modelo peruana.

Para cerrar su descargo, Mimi Alvarado sostuvo que tiene datos que prefiere guardar por lealtad personal hacia el animador, aunque fue contundente respecto a la madre de Milett. La panelista sentenció que “No es joda, si yo pudiese hablar… yo tengo demasiada información pero hay cosas que no le voy a decir por respeto a Marcelo y porque yo quedé en algo con él. Yo siempre le dije que no la aguantaba. La macumba se la hacía la mamá con muertos, lo del calzoncillo es mentira”. El escándalo promete seguir sumando capítulos polémicos mientras se conocen estas cifras y acusaciones cruzadas.