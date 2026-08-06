Cuánto le pagarán a Mauro Icardi si acepta jugar en el fútbol argentino

El futuro deportivo de Mauro Icardi se mantiene como una verdadera incógnita tras concretarse su salida definitiva del Galatasaray. En medio de la búsqueda de un nuevo destino para su carrera, el atacante cuenta actualmente con una única oferta formal sobre la mesa que proviene del fútbol argentino.

La propuesta fue presentada por la dirigencia de Platense con la intención de sumar al delantero para disputar los octavos de final de la Copa Libertadores. Los detalles económicos de la operación marcan una brecha muy profunda respecto a los contratos millonarios que el jugador supo firmar durante su paso por las ligas más importantes de Europa.

Según informó el medio La 100, a partir de lo revelado por el periodista Leo Paradizo en Lape Club Social, la oferta salarial del club de Vicente López alcanza los 30.000 dólares mensuales. Esta cifra contrasta con los casi 10 millones de euros anuales que el futbolista percibía en la liga de Turquía hasta hace poco tiempo. Por el momento, el jugador no comunicó una respuesta final y se toma el tiempo necesario para evaluar su futuro deportivo.

En este contexto, no se registraron otros ofrecimientos concretos por parte de equipos con mayor peso histórico en la competencia nacional, pese a las versiones previas.

A la par de su situación profesional, el deportista atraviesa un panorama complejo fuera de las canchas por motivos judiciales y un nuevo cruce mediático con Wanda Nara. Se trata de uno de los momentos más difíciles para el delantero tanto en lo futbolístico como en su vida privada.