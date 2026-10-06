Cuánto midió Masterchef Celebrity en la primera gala de eliminación

Masterchef Celebrity tuvo un domingo decisivo en Telefe con la primera eliminación de la temporada y la salida de Pachu Peña. El concurso culinario atravesó su prueba inicial de despedida tras una semana completa de emisión en la pantalla chica.

El rating de Masterchef Celebrity arrancó con un piso de 10,1 puntos heredado del programa previo y ascendió de forma gradual hasta tocar marcas de 11,2 puntos durante la elaboración de los platos por parte de los famosos.

La primera eliminación de la temporada cerró con un promedio final de 11,9 puntos de audiencia para el ciclo. Esta cifra consolidó al formato entre lo más visto de la jornada en la televisión abierta nacional.

El número de Masterchef Celebrity otorgó un respiro a Telefe después de un sábado con cifras ajustadas frente a la competencia directa. La jornada previa mostró a Canal 13 al frente durante la tarde hasta el triunfo nocturno del canal con la emisión del partido de Argentina.