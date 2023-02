¿Cuántos años? La pena que podría recibir Dani Alves

El caso de Dani Alves es cada vez más complicado, con declaraciones que lo dejan muy mal parado. Este viernes hubo una jornada especial por el supuesto abuso sexual contra una joven de 23 años. Ocho testigos fueron citados a declarar por el juzgado de instrucción número 15 de Barcelona, encargado de analizar la situación. Además de lo que indicó la aparente víctima, quienes estuvieron presente también habrían apuntado contra el exjugador del Barcelona.

El brasileño fue acusado de violar a la joven de 23 años en el baño de un local bailable llamado Sutton. En caso que la Justicia compruebe la acusación, enfrentará la ley popularmente conocida como Solo. Allí se expresa que "en los casos de agresión sexual, ya sea tanto vaginal, anal, bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de 4 a 12 años".

Horas atrás, revelaron nueva información sobre lo que podría pasar con el lateral brasileño. Según el diario “La Vanguardia”, de España, Dani Alves habló sobre su detención y cómo está atravesando estos días detenido: "El futbolista se ha quedado fuera, y el Dani que está aquí es uno más", fueron algunas de las palabras que el jugador con más títulos en el mundo les dirigió cuando fue entrevistado.

"Aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada", aportó también Dani Alves. Por otro lado, el periódico español describió cómo vieron al jugador brasileño, quien confía en la justicia a su favor: "Muy tranquilo, reservado, de pocas palabras y sin externalizar demasiadas emociones".

Testimonios que complican a Dani Alves

La supuesta víctima de violación declaró lo siguiente: "Subió el vestido y me hizo sentarme encima de él. Me agarró por la parte de atrás de la cabeza, no sé si también del pelo y me tiró al suelo, me hice daño en la rodilla. Estuvo un rato pegándome en la cara, sentí que me ahogaba, no porque me estuviera apretando, sino por la angustia que estaba sintiendo. Él se apartó y empezó a vestirse, así que me levanté yo también y me giré para abrir la puerta, pero me dijo: ‘Tú no te vas a ir de aquí, salgo yo primero’".