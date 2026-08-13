Cuántos millones le debe pagar Mac Allister a Cami Mayan tras serle infiel

La historia de amor entre Alexis Mac Allister y Camila Mayan llegó a su final en diciembre de 2022, poco tiempo después de que el futbolista lograra el título en el Mundial de Qatar con la Selección argentina. Luego del regreso al país, ambos se trasladaron a La Pampa para compartir las celebraciones de las fiestas y el cumpleaños del mediocampista.

Sin embargo, el vínculo se rompió antes de la llegada del Año Nuevo, momento en que el jugador optó por terminar la relación. Poco después, trascendió su nuevo romance con Ailén Cova, una joven que pertenecía al círculo cercano de su antigua pareja.

En la actualidad, el conflicto se trasladó al ámbito económico debido a la demanda iniciada por la influencer. Respecto a las exigencias financieras, se conoció que "Lo que ganó vino después. Ella pide 6 millones de euros, que al momento de la separación él no los tenía en el banco". Esta suma representa el eje central de la disputa legal que mantiene en vilo al entorno del deportista por el reclamo de una compensación.

Además de los aspectos materiales, Mayan recordó detalles de la convivencia y el desgaste de la pareja. En sus declaraciones, la joven remarcó que Mac Allister le decía que era "aburrida" y reflexionó sobre el impacto de esas palabras al señalar que "terminás haciendo que sea real ese discurso".

Esta situación emocional se suma a la cronología de una ruptura que pasó de la intimidad familiar a los tribunales internacionales para definir el futuro patrimonial de los involucrados.