La suerte volvió a sonreírle a San Juan durante el último fin de semana. Cuatro apostadores de la provincia resultaron ganadores en los sorteos del Quini 6 y el Brinco, obteniendo premios que, en conjunto, superan los $21.000.000, según informó la Caja de Acción Social.

La mayor parte del dinero correspondió al Quini 6, donde tres sanjuaninos acertaron cinco números en la modalidad Siempre Sale del sorteo N° 3390, realizado el pasado 12 de julio. Cada uno de ellos se llevó un premio de $6.382.444, lo que representa un total de más de $19.000.000 repartidos entre los tres ganadores.

Los boletos premiados fueron vendidos en la Agencia 167 de Sarmiento, la Agencia 394 de Rawson y la Agencia 452 de Caucete.

La buena racha continuó con el Brinco. En ese sorteo, otro apostador sanjuanino acertó cinco números de la combinación 04, 12, 13, 16 y 25, obteniendo un premio de $2.520.214. El ticket ganador fue comercializado en una agencia del departamento Rawson.

Desde la Caja de Acción Social recordaron que los ganadores podrán cobrar sus premios hasta el 27 de julio de 2026. Una vez vencido ese plazo, el dinero prescribirá conforme a la normativa vigente.

Con estos cuatro nuevos ganadores, San Juan volvió a destacarse entre las provincias favorecidas por los principales juegos de azar del país y sumó otro fin de semana con importantes premios para sus apostadores.