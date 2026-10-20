Un automóvil protagonizó un violento vuelco este martes 20 de octubre, pasadas las 10, sobre la Ruta Nacional 40, en el tramo que conecta Jáchal con la ciudad de San Juan. El siniestro ocurrió en la zona de El Balde, cerca del campamento de Vialidad Nacional, y dejó a dos personas trasladadas al Hospital Guillermo Rawson.

En el vehículo, un Toyota Corolla gris, viajaban cuatro personas oriundas de Catamarca que se dirigían hacia la Capital sanjuanina. Por motivos que todavía se investigan, el conductor perdió el control del rodado y terminó volcando a un costado de la calzada.

Dos ocupantes fueron trasladados al Hospital Rawson

Tras el accidente, se desplegó un operativo de asistencia en el que participaron efectivos de Gendarmería Nacional, personal de la Comisaría 21.ª y una unidad de emergencias del Hospital San Roque de Jáchal.

Como consecuencia del vuelco, dos de los ocupantes fueron trasladados al Hospital Rawson debido a los traumatismos sufridos. De acuerdo con las primeras informaciones, las lesiones no revestirían gravedad.

Los otros dos pasajeros habrían resultado prácticamente ilesos, aunque se aguardaba información oficial sobre el estado de salud de todos los involucrados.

Investigan las causas del accidente

Las imágenes tomadas en el lugar mostraron importantes daños en el Toyota Corolla tras el vuelco. Según los primeros datos, ninguno de los ocupantes habría salido despedido del habitáculo.

Por el momento, no se informaron las causas que provocaron la pérdida de control del vehículo. Las autoridades deberán establecer cómo se desencadenó el siniestro y determinar la mecánica del accidente.